F1: Στο καλεντάρι η Αυστρία ως το 2030

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, ανήμερα του αγώνα της Formula 1 στην Αυστρία, η χώρα της κεντρικής Ευρώπης θα φιλοξενεί Grand Prix στην πίστα του Σπίλμπεργκ μέχρι και το 2030.

Πρόσφατα οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε ανανέωση του συμβολαίου ως το 2027 ωστόσο τελικά η διάρκεια της συμφωνίας επεκτάθηκε για τρία ακόμα χρόνια.

Το 2030 η πίστα του Σπίλμπεργκ θα έχει συμπληρώσει 16 σερί σεζόν συνεχούς παρουσίας στο καλεντάρι της Formula 1.

Θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παρουσία του, μετά από αυτή της περιόδου 1970 με 1987.

Είχε μία ακόμη, μικρότερη, από την σεζόν του 1997 έως την σεζόν του 2003.

BREAKING: The Austrian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2030! 🇦🇹#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/s0uywnkpqI