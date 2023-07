Ποινή τριών θέσεων στον Λεκλέρ για το sprint στην Αυστρία

Ακόμη πιο δύσκολο έγινε το έργο του Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix της Αυστρίας, καθώς του επιβλήθηκε ποινή για το συμβάν με τον Όσκαρ Πιάστρι Sprint Shootout κατά τη διάρκεια του SQ1. Συγκεκριμένα, οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Μονεγάσκο με ποινή τριών θέσεων για το sprint.

Έτσι, ο οδηγός της Ferrari θα εκκινήσει από την 9η θέση με τους τους Φερνάντο Αλόνσο, Λανς Στρολ και Έστεμπαν Οκόν να κερδίζουν αντίστοιχα μία θέση.

Charles Leclerc has been given a three-place grid penalty for #F1Sprint



