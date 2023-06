Poleman ο Φερστάπεν στο... χάος του Καναδά

Η βροχή προκάλεσε χάος στην διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών στον Καναδά, με τον Μαξ Φερστάπεν να εκμεταλλεύεται την κατάσταση που διαμορφώθηκε κατακτώντας την pole position με 1:28.858.

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας ακούει στο όνομα του Νίκο Χούλκεμπεργκ, αφού ο πιλότος της Haas, θα εκκινήσει από την δεύτερη θέση με 1:27.102, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο με 1:27.286.

Οι μεγάλοι χαμένοι από το χάος που προκάλεσε η βροχή ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ που δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q3 και θα εκκινήσει από την 11η θέση και ο Σέρχιο Πέρεζ που θα βρίσκεται στην 12η.

Το πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) άρχισε με τους οδηγούς να «φορούν» ενδιάμεσα ελαστικά, εξαιτίας της βροχής που είχε πέσει στην πίστα κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας. Το Q1 διεκόπη για λίγο, ενώ απέμεναν 14:33 για την ολοκλήρωσή του, καθώς ο Ζου αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος της Alfa Romeo, αλλά κατάφερε να επιστρέψει χωρίς βοήθεια στα πιτ και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Έτσι, οι 20 οδηγοί παρατάχθηκαν στην έξοδο του πιτ λέιν, περιμένοντας να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους για να «γράψουν» από νωρίς κάποια επίδοση, καθώς οι ομάδες περίμεναν την έλευση βροχής.

Η... έκπληξη του Q1 ήταν ο αποκλεισμός του Πιέρ Γκασλί, καθώς ο «πιλότος» της Alpine «κόλλησε» στην κυκλοφοριακή κίνηση που δημιουργήθηκε από τους οδηγούς που προσπάθησαν να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού προς το τέλος της διαδικασίας, ενώ τα... έβαλε με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ο οποίος κινούνταν αργά στην τελευταία στροφή, με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο.

Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν τα ενδιάμεσα ελαστικά για την έναρξη του Q2, ωστόσο ο Άλμπον «φόρεσε» τη μαλακή γόμα και, καταφέρνοντας να τη φέρει σε θερμοκρασία λειτουργίας στη σωστή στιγμή, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο Q2.

Προς το τέλος της διαδικασίας η βροχή άρχισε να ξαναπέφτει σε κάποια σημεία της πίστας και στα τελευταία λεπτά του Q2 η βροχή δυνάμωσε, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινδύνευαν με αποκλεισμό να μην καταφέρουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους και οι Σαρλ Λεκλέρκ και Σέρχιο Πέρες να μείνουν εκτός Q3.

Το Q3 ξεκίνησε με βροχή, οπότε τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν η αναμενόμενη επιλογή, ωστόσο προϊόντος του χρόνου η βροχή άρχισε να δυναμώνει. Ενώ απέμεναν 7:11 για το τέλος, το Q3 διεκόπη, καθώς, βγαίνοντας από τη στροφή 7, ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε το πίσω μέρος της McLaren του και κατέληξε στις μπαριέρες.

Με την επανέναρξη της διαδικασίας, ωστόσο, έπεφτε αρκετή βροχή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει κάποιος να βελτιώσει το χρόνο του και ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή τον ταχύτερο χρόνο, να πανηγυρίσει την pole position.

