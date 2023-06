Εντυπωσιάζει το νέο Mazda2 2023 με σπορ διάθεση και κομψή εμφάνιση

Ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση με σπορ χαρακτηριστικά και νέες χρωματικές επιλογές όπως επίσης και συστήματα ανάρτησης που βελτιώνουν την οδηγική απόλαυση, ξεχωρίζουν στο νέο Mazda2 2023.

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την παρουσίαση της πρώτης γενιάς Mazda2, το δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο της ιαπωνικής μάρκας παρουσιάζεται με ανανεωμένη και σπορ διάθεση.

Το Mazda2 2023 προσφέρεται με φρέσκα και νεανικά στοιχεία εξωτερικού σχεδιασμού, αναβαθμισμένη εσωτερική επένδυση, δύο νέα χρώματα εξωτερικού αμαξώματος, καθώς και δύο νέες ειδικές εκδόσεις. Από τον Απρίλιο του 2003 που ξεκίνησε η παραγωγή του, το Mazda2 παραμένει ένα σημαντικό μοντέλο της εταιρείας, που εκφράζει την προσέγγιση πολλαπλών λύσεων, εξασφαλίζοντας οικονομία καυσίμου και οδηγική απόλαυση στην αγορά των compact αυτοκινήτων.

Η έκδοση Center Line προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού για τις συνήθεις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης, όπως φωτιστικά σώματα LED με σύστημα πλύσης προβολέων, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, Cruise Control, A/C, χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, DAB ραδιόφωνο, 6 ηχεία και κεντρική οθόνη 8’’. Διαθέτει επίσης το σύστημα Mazda Connect που πλέον υποστηρίζει Android Auto™ και ασύρματο Apple CarPlay®.

Η επόμενη έκδοση Exclusive Line, επιπλέον, εμπλουτίζεται με ζάντες αλουμινίου 16", περισσότερα συστήματα ασφαλείας, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρα βροχής-φώτων, θερμαινόμενο τιμόνι, καθρέφτη με αυτόματη μείωση της έντασης του φωτός και άλλα στοιχεία εξοπλισμού.

Δύο νέες εκδόσεις προστίθενται στην γκάμα του Mazda2 2023, η Homura και η Homura Aka. Ξεχωρίζουν για τον σπορ χαρακτήρα τους, αφού προσφέρονται με μαύρη ζάντα αλουμινίου 16", μαύρη εσωτερική επένδυση με κόκκινες ραφές, μαύρα καλύμματα καθρεφτών, μαύρη κεραία shark fin, κυψελώδη εμπρός γρίλια με κόκκινες λεπτομέρειες και άλλα χαρακτηριστικά.

Τα επίπεδα εξοπλισμού συμπληρώνουν τα 2 πακέτα που προσφέρονται κατ’ επιλογήν, το πακέτο άνεσης (Convenience Pack) και το πακέτο υποβοήθησης του οδηγού (Driver Assistance Pack).

Δύο νέα χρώματα προσφέρονται στο ανανεωμένο Mazda2, τα Aero Grey και Air Steam Blue, αυξάνοντας τις χρωματικές επιλογές στις έντεκα.

Το Mazda2 από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε επαινείται για την ευκολία του στην οδήγηση και για την αληθινή οδηγική εμπειρία Jinba Ittai που προσφέρει. Διατηρώντας αυτή τη φιλοσοφία, το ανανεωμένο Mazda2 2023 αναβαθμίζει το σύστημα ανάρτησης και το σύστημα G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), βελτιώνει το επίπεδο ηχομόνωσης στην καμπίνα και τον σχεδιασμό των εμπρός καθισμάτων.

Σύστημα ανάρτησης

Η ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών της Mazda στη μπροστινή ανάρτηση με γόνατα McPherson και στην πίσω ανάρτηση με αντιστρεπτική δοκό, εξασφαλίζουν την προοδευτικότητα των χειρισμών και την οδηγική άνεση σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ.

Τόσο τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μπροστινών και των πίσω αμορτισέρ, όσο και η σχεδίαση της βαλβίδας, είναι βελτιστοποιημένα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν τη δύναμη απόσβεσης σε χαμηλή ταχύτητα, κατά την κίνηση σε ομαλό οδόστρωμα, ενώ μειώνουν τη δύναμη απόσβεσης στις υψηλές ταχύτητες, όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ανώμαλο δρόμο, με αποτέλεσμα τη σημαντικά βελτιωμένη ομαλότητα και σταθερότητα.

Σύστημα G-Vectoring Control Plus (GVC Plus)

Το GVC Plus ενσωματώνει τεχνολογία που ενισχύει την ευστάθεια σε σχέση με τη λειτουργία του GVC, μέσω του συμβατικού κινητήρα, χρησιμοποιώντας τα φρένα για να προσθέσει τον άμεσο έλεγχο της ροπής περιστροφής στον κάθετο άξονα (yaw control).

Καθώς ο οδηγός βγαίνει από μία στροφή επιστρέφοντας το τιμόνι στην ευθεία, το GVC Plus εφαρμόζει μια ελαφριά δύναμη πέδησης στους εξωτερικούς τροχούς, παρέχοντας ένα ποσοστό ροπής αντιστάθμισης, που βοηθά στην επαναφορά του αυτοκινήτου στην ευθεία. Εκτός από τη βελτίωση του χειρισμού σε ελιγμούς αποφυγής έκτακτης ανάγκης, το GVC Plus προσφέρει μια αίσθηση ασφαλείας στον έλεγχο, κατά την αλλαγή λωρίδας σε υψηλές ταχύτητες.

Αναβαθμισμένο επίπεδο ηχομόνωσης στην καμπίνα

Η έρευνα της Mazda για το Noise Vibration Harshness (NVH) οδήγησε σε μια μοναδική προσέγγιση στον έλεγχο του ήχου που εισέρχεται στην καμπίνα. Η παχιά επένδυση της οροφής, η χρήση παχύτερης τσιμούχας στην πίσω πόρτα, και υλικού απορρόφησης κραδασμών στο εσωτερικό των πίσω φτερών, μεγιστοποιούν την απορρόφηση του θορύβου. Όλες αυτές οι βελτιώσεις ελαχιστοποιούν την είσοδο των θορύβων και αυξάνουν την άνεση και τη χαρά της οδήγησης.

Σχεδιασμός εμπρός καθισμάτων

Ο σχεδιασμός των μπροστινών καθισμάτων στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος περπατάει και η λεκάνη είναι όρθια, το σώμα διαθέτει την εγγενή ικανότητα να διατηρεί την ισορροπία του και να κρατά σταθερό το κεφάλι.

Αυτό ενσωματώθηκε στη μελέτη της Mazda για να συνδυάσει την άνεση στην οδήγηση με τη σωστή θέση του σώματος. Για να επιτευχθεί αυτό, η καλά ρυθμισμένη εσωτερική δομή του καθίσματος διαθέτει βελτιστοποιημένα ελατήρια, υιοθέτηση ελατηρίων στρέψης που εμποδίζουν την βύθιση του σώματος του επιβάτη, και υλικά που βελτιώνουν την πλευρική στήριξη, καθώς και την υιοθέτηση γεμίσματος με αφρώδη πολυουρεθάνη μεγάλης πυκνότητας που κρατούν τη λεκάνη όρθια, καθιστώντας εύκολη τη διατήρηση αυτής της στάσης.

Διαθέσιμοι κινητήρες:

Από 75 έως 115 ίππους και επιλογή αυτόματου και χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων στις εκδόσεις των 90 ίππων, το Mazda2 2023 έχει την κατάλληλη λύση για όλους.

• Skyactiv G 75 hp 6MT

• e-Skyactiv G 90 hp 6MT / με σύστημα Mild Hybrid

• Skyactiv G90 hp 6AT

• e-Skyactiv G 115hp 6MT / με σύστημα Mild Hybrid

Οι εκδόσεις e-Skyactiv G90 και e-Skyactiv G115 με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων είναι εφοδιασμένες με το σύστημα Mazda Mild Hybrid και για το λόγο αυτό κυκλοφορούν ελεύθερα στο δακτύλιο και δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

Το Mazda2 2023 κατασκευάζεται στην Ιαπωνία και προσφέρεται με 6 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης. Είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων της Mazda με τιμή εκκίνησης 16.511€.