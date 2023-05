FIA: «Η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητά μας»

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος της FIA, τονίζει ότι η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

«Οι σκέψεις μου αλλά και όλων στην οικογένεια της FIA, είναι με όσους έχουν επηρεαστεί από την τρομερή κατάσταση στην περιοχή της Εμίλια Ρομάνια.

Η ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων και οι προσπάθειες ανάκαμψης, αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ στο πλαίσιο της από κοινού ανακοίνωσης της F1 και της FIA.

