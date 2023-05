Δέκα προκλητικές, έξυπνες και πολύ αστείες διαφημίσεις αυτοκινήτων που άφησαν εποχή (pics)

Ναι, είναι αλήθεια, δεν τις κάνουν όπως παλιά. Πολλά έχουν αλλάξει στον χώρο του αυτοκινήτου σε σύγκριση με παλιότερες εποχές.

Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη σχεδίαση, την τεχνολογία ή τα μηχανικά μέρη. Ακόμη και στον τομέα της διαφήμισης. Το ζητούμενο βέβαια ήταν και παραμένει η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μοντέλου σου έναντι του ανταγωνισμού, όμως το μέσο για να το πετύχεις... αυτό ναι, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Παλιά μπορούσες να είσαι προκλητικός απέναντι στον "αντίπαλο" και αυτό απο μόνο του προσέφερε διασκεδαστικές διαφημίσεις.

Στη σημερινή εποχή έχει επικρατήσει το πολιτικά ορθό, οδηγώντας στη δημιουργία διαφημίσεων που αν και υπηρετούν την έννοια της ενημέρωσης, είναι μάλλον βαρετές σε σύγκριση με εκείνες του παρελθόντος. Μια αναδρομή στα αποτελέσματα της έμπνευσης των διαφημιστικών τμημάτων των εταιρειών τις περασμένες δεκαετίες, θα σου αποκαλύψει έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο άλλοτε ξεκαρδιστικό, άλλοτε αφελή, που κάποιες φορές φλέρταρε με το ακατάλληλο, αλλά που κατά γενική ομολογία ήταν πολύ πιο ευρηματικός από τον σημερινό.

Δες παρακάτω τις 10 έντυπες διαφημιστικές καταχωρήσεις εταιρειών αυτοκινήτου που βγάζουν το περισσότερο γέλιο και θα καταλάβεις.

1) Porsche 911

Η Porsche έχει μακρά ιστορία στην παραγωγή έξυπνων διαφημίσεων για την 911. Από το να συγκρίνει την ταχύτητά της με εκείνη ενός αεροπλάνου, μέχρι το να αποκαλεί την κορυφαία της έκδοση "αγωνιστικό αυτοκίνητο για τον δρόμο". Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έθετε στον αναγνώστη το ερώτημα αν "ειλικρινά" πέρασε τα νιάτα του ονειρευόμενος να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο της Mitsubishi ή της Nissan.

2) BMW M3 E36

Κατά το λανσάρισμα της κορυφαίας έκδοσης της Σειράς 3 (Ε36), η μετριοφροσύνη της BMW (αν υποθέσουμε πως υπήρχε) πήγε περίπατο. Οι Γερμανοί επέλεξαν κάποια από τα κορυφαία σπορ μοντέλα της εποχής μεταξύ των οποίων μια Ferrari 355 και μια Porsche 911 και αφού τα παρέταξαν πλάι πλάι, έβαλαν δίπλα τους την Μ3, υποστηρίζοντας πως αυτή ήταν το αυτοκίνητο με την καλύτερη οδική συμπεριφορά στις ΗΠΑ.

3) Volvo 740 Turbo SW

Δύο ήταν οι εμμονές της Volvo διαχρονικά. Η ασφάλεια και οι ισχυροί κινητήρες. Από την άλλη πλευρά, η σουηδική μάρκα συνδέθηκε όσο καμία άλλη με την έννοια της πρακτικότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ένα αμάξωμα SW.

Στη συγκεκριμένη διαφήμιση, η Volvo επέλεξε να συγκρίνει ένα 740 Turbo SW με μία... Lamborghini Countach η οποία φέρεται να ρυμουλκεί ένα τρέιλερ, υποστηρίζοντας πως το μοντέλο της είχε παρόμοιες επιδόσεις, ενώ παράλληλα μπορούσε να μεταφέρει και το ανάλογο φορτίο. Τόσο αφελές, που δεν μπορείς να μην γελάσεις.

4) Citroen 2CV

To 2CV υπήρξε από τα πιο επιδραστικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Κάτι σαν το Mini ή το Beetle. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως καθόρισε την αυτοκινητοβιομηχανία μιας ολόκληρης χώρας. Σε μία από τις πολλές έντυπες διαφημίσεις του, η Citroen το σύγκρινε με μια Ferrari Mondial, μια Rolls-Royce Silver Spirit και μια Porsche 911, υποστηρίζοντας ότι διάφορες πτυχές του 2CV, ήταν καλύτερες από τις αντίστοιχες των συγκεκριμένων μοντέλων.

5) Daihatsu Hijet

Το Daihatsu Hijet (γνωστό και ως Mitsubishi Jetstar, Subaru Sambar και Toyota Pixis) ήταν ένα μικρό MPV που εφοδιαζόταν με μικρούς 3κύλινδρους και 4κύλινδρους κινητήρες. Υπήρξε αρκετά δημοφιλές μοντέλο στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η Daihatsu θέλησε να τονίσει τους μεγάλους χώρους στο εσωτερικό του και προχώρησε στη σχετική σύγκριση με μια Lamborghini, υποστηρίζοντας ότι στο μοντέλο της χωράνε πέντε φορές περισσότερες γυναίκες. Καλό;

6) BMW Vs Mercedes

H κόντρα μεταξύ BMW και Mercedes έρχεται από πολύ παλιά. Σε αντίθεση μάλιστα με αυτό που συμβαίνει σήμερα, οι δύο εταιρείες είχαν ένα σαφώς πιο ξεκάθαρο προφίλ, στοχεύοντας σε αρκετά διαφορετικό κοινό η καθεμία. Πιο πολυτελής η Mercedes, πιο fun to drive η BMW. Σε μία από τις καλύτερες διαφημίσεις των 90s, η BMW απεικόνιζε ένα φορτηγό της Mercedes να μεταφέρει αυτοκίνητά της, με τη λεζάντα να γράφει: "μια Mercedes μπορεί επίσης να παρέχει οδηγική ευχαρίστηση". Έξυπνο.

7) Nissan Tiida

Λογικά, κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία να υποστηρίξει πως το Tiida υπήρξε από τις εμπνευσμένες στιγμές του σχεδιαστικού τμήματος της Nissan. Ένα από τα λίγα θετικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέλου, ήταν οι χώροι του.

Αυτούς επέλεξε να τονίσει η διαφήμιση της ιαπωνικής εταιρείας, που αποδείχτηκε αρκετά πιο εμπνευσμένη από το ίδιο το μοντέλο, καθώς απεικόνιζε τα κεφάλια δύο ατόμων στο πίσω κάθισμα, ένα με κιπά και ένα με μαντήλα, κάνοντας το εύστοχο και με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις σχόλιο "όλος ο χώρος που χρειάζεσαι".

8) VW Golf GTI

Θα έλεγε κανείς πως αν υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να πουλήσει από μόνο του χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαφήμιση, αυτό είναι το VW Golf. Όσο για το GTI, αυτή είναι η έκδοση που δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία. Αιχμή του δόρατος τι άλλο, οι επιδόσεις. Η έντυπη καταχώρηση δείχνει ένα ταχύμετρο όπου αντί για νούμερα, οι ενδείξεις περιλαμβάνουν έναν αστυνομικό σε διαφορετικά μέσα καταδίωξης, ανάλογα με την υποτιθέμενη δική σου ταχύτητα. Η αλλιώς ένα statement πως με ένα Golf GTI, είναι αδύνατο να μην υπερβείς τα όρια ταχύτητας.

9) Aston Martin (2ο χέρι)

Η απόκτηση μιας Aston Martin δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Πρόκειται για μια μάρκα με εξ ορισμού περιορισμένο πελατολόγιο. Η απόκτηση μιας μεταχειρισμένης Aston Martin όμως; Εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά και πάλι καλύτερα να μην αρχίσεις να κάνεις όνειρα. Η βρετανική εταιρεία βέβαια γνωρίζει καλά, πως όποιος είναι σε θέση να αγοράσει μια μεταχειρισμένη Aston Martin, είναι πολύ πιθανό να μπορεί να την αποκτήσει και καινούργια.

Γι' αυτό χρειάστηκε ένα καλό επιχείρημα προκειμένου να προσελκύσει ένα ούτως ή άλλως εύπορο κοινό. Όπως είναι η εικόνα μιας εντυπωσιακής γυναίκας με το συνοδευτικό "ξέρεις πως δεν είσαι ο πρώτος, όμως ειλικρινά, έχει καμία σημασία;”.

10) BMW Vs Audi Vs Subaru Vs Saleen και bonus Bentley

Ένας από τους καλύτερους διαφημιστικούς πολέμους στην πρόσφατη ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας συνέβη το 2006, αμέσως μετά την απονομή του βραβείου "Αυτοκίνητο της Χρονιάς". Η Audi κέρδισε το Νοτιοαφρικανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς με το A6, ενώ η BMW κέρδισε το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς με τη Σειρά 3.

Τα συγχαρητήρια της μίας στην άλλη ήταν εξαιρετικά σαρκαστικά. Σειρά πήρε η Subaru, η οποία τους συνεχάρη για τα βραβεία τους, τονίζοντας πως η ίδια κέρδισε εκείνο για τον Κινητήρα της Χρονιάς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Saleen μπήκε και αυτή στη διαμάχη με ένα δηκτικό σχόλιο. Τέλος, η Bentley, προφανώς αισθανόμενη παραμελημένη, ήρθε να βάλει τέλος στη διαφημιστική μάχη, χωρίς κάποια δήλωση, αλλά με μια απόλυτα σαφή χειρονομία.

