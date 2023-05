Λεκλέρ: Δοκιμάστηκε στο... μπέιζμπολ, μετά το GP του Μαϊάμι (vid)

Στιγμές χαλάρωσης στην Αμερική για τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος οδηγός, λίγο μετά την ολοκλήρωση του GP του Μαϊάμι, βρέθηκε σε ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα μπέιζμπολ στην Αμερική και συγκεκριμένα στο γήπεδο των Νιου Γιορκ Γιάνκις.

Έτσι, η ίδια η ομάδα θέλοντας να ευχαριστήσει τον διάσημο οδηγό για την παρουσία του στο γήπεδο, του επέτρεψε να πραγματοποιήσει την πρώτη ρίψη του αγώνα με τον Λεκλέρ να μην τα πηγαίνει και τόσο άσχημα.

Δείτε εδώ το βίντεο:

I did not have Charles Leclerc throwing out a good first pitch on the bingo card! pic.twitter.com/25o2ct3zIm