NASCAR: Γροθιές μεταξύ οδηγών και... χαμός (vid)

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νόα Γκρέιγκσον ζήτησε για κάτι που συνέβη στον 42ο γύρο. Ο Γκρέιγκσον κατηγόρησε τον Τσαστέιν ότι τον έσπρωξε στον τοίχο, με αποτέλεσμα να τερματίσει 29ος από τους συνολικά 36 αγωνιζόμενους. Εκεί ξεκίνησε η... κατρακύλα με τον Γκρέιγκσον να πιάνει τον συναθλητή του από τη φόρμα και τον Τσαστέιν να απαντάει με ένα... δεξί κροσέ.

«Ο Τσαστέιν το είχε κάνει στην Ταλαντέγκα πριν δύο εβδομάδες και το ξανάκανε εδώ. Απλά δεν άντεξα άλλο. Κανείς άλλος δεν έχει τα @@@@@ να τον αντιμετωπίσει για όσα κάνει. Αν δεν τον αρπάξεις και αντιδράσεις, θα συνεχίσει να τα κάνει. Έχω σεβασμό στην ομάδα του, για αυτό δεν πέφτω πάνω στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως είμαι έτοιμος να παλέψω μαζί του. Δεν πρόλαβα να του ρίξω μπουνιά, γιατί μπήκαν στη μέση και μας χώρισαν», δήλωσε ο Γκρέιγκσον.

«Εντάξει, πήρα τη στροφή 4 λίγο πιο ανοιχτά», ανέφερε ο Τσαστέιν για το συμβάν που προκάλεσε το επεισόδιο. «Ο Νόα και εγώ έχουμε την ίδια συμπεριφορά στην πίστα. Προπονούμαστε μαζί και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Όμως με έπιασε από τη φόρμα και με έσπρωξε, κάτι που δεν επιτρέπεται», ανέφερε ο Τσαστέιν που τερμάτισε στην 5η θέση.

Here's what happened on pit road between @NoahGragson and @RossChastain. pic.twitter.com/MMcOLASlgq