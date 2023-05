Το ειδικό livery της Ρεντ Μπουλ για το Grand Prix του Μαϊάμι (vid)

Η φοιτήτρια γραφιστικής Μαρτίνα Αντριάνο από την Αργεντινή κέρδισε τον διαγωνισμό της Ρεντ Μπουλ για το ειδικό livery του Μαϊάμι με το σχέδιό της να φέρνει επιπλέον γαλάζιες και ροζ γραμμές στο χρωματικό σχέδιο του αυτοκινήτου.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν ξεκίνησα το σχέδιό μου ήταν πώς ρέει ο αέρας μέσα και πάνω από το αυτοκίνητο, μετά πώς κινείται και πόσο γρήγορα είναι και από εκεί προήλθε η έμπνευσή μου», ανέφερε η Μαρτίνα Αντριάνο.

Red Bull have unveiled their Miami Grand Prix livery 👀



What do you think? 👇🏻pic.twitter.com/JO9lGjQIMY