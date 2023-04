Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την Άλφα Τάουρι στο τέλος της σεζόν ο Φραντς Τοστ

Εξελίξεις στην Άλφα Τάουρι, καθώς αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Φραντς Τοστ ως αγωνιστικός διευθυντής στην ομάδα. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο Λορέν Μεκίς, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Φεράρι, θα αναλάβει τη θέση του.

🚨 BREAKING: AlphaTauri announces team principal Franz Tost will step down at the end of the 2023 season.



Ferrari’s current Sporting Director, Laurent Mekies, will replace Tost at an as yet unannounced date.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/DBOJsBw7jx