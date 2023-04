Νέα δεδομένα στην Formula 1: Αλλαγές στο φορμάτ του σπριντ για τη φετινή σεζόν

Η Φόρμουλα 1 επιβεβαίωσε σήμερα κάποιες προσαρμογές στο format του σπριντ για τους έξι αγώνες που θα διεξαχθούν στη διάρκεια της εφετινής σεζόν, αρχής γενομένης από το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν που είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 28-30 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες σπριντ έκαναν... ντεμπούτο στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 2021, με αποτέλεσμα τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά να μετατεθούν για την Παρασκευή. Από αυτά κρινόταν η σειρά εκκίνησης για έναν καινούριο αγώνα 100 χιλιομέτρων που λάμβανε χώρα το Σάββατο και ο οποίος καθόριζε τη σειρά εκκίνησης για το κυριακάτικο γκραν πρι.

Όμως, μετά τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν για φέτος στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Φόρμουλα Ένα, το σπριντ γίνεται πλέον ένα αυτόνομο χαρακτηριστικό στα τριήμερα των γκραν πρι που περιλαμβάνουν έναν τέτοιο αγώνα, με το αποτέλεσμά του να μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη σειρά εκκίνησης για το ίδιο το γκραν πρι.

Πλέον οι Παρασκευές θα περιλαμβάνουν μια περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1) και την καθιερωμένη περίοδο επίσημων δοκιμαστικών, από την οποία θα κρίνεται η σειρά εκκίνησης για το κυριακάτικο γκραν πρι, ενώ τα Σάββατα θα περιλαμβάνουν τον μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων αγώνα σπριντ και μια πρόσθετη περίοδο δοκιμών, η οποία θα προηγείται και η οποία θα ονομάζεται "Sprint Shootout".

Το "shootout" θα είναι μια περίοδος μικρότερη σε διάρκεια από τα παραδοσιακά δοκιμαστικά, με το SQ1 να «κρατάει» 12 λεπτά, το SQ2 να διαρκεί 10 λεπτά και το SQ3 να έχει διάρκεια οκτώ λεπτά, ενώ αντικαθιστά την προηγούμενη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, το FP2, το οποίο διεξαγόταν το πρωί του Σαββάτου στα τριήμερα που περιείχαν αγώνα σπριντ. Νέα ελαστικά είναι υποχρεωτικά για κάθε φάση, με τη μέση γόμα να χρησιμοποιείται στο SQ1 και το SQ2 και τη μαλακή στο SQ3.

Δεδομένου ότι το σπριντ περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό τριήμερο και ενδεχόμενα συμβάντα δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εκκίνησης για το γκραν πρι, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για να πιέσουν στον αγώνα μήκους 100 χιλιομέτρων, ο οποίος συνήθως έχει διάρκεια περίπου μισής ώρας.

Οι βαθμοί για τον αγώνα σπριντ παραμένουν οι ίδιοι, ήτοι ο νικητής παίρνει οκτώ βαθμούς, ο δεύτερος επτά, ο τρίτος έξι και ούτω καθεξής, με τον οδηγό που θα κατατασσεται όγδοος να πάρει ένα βαθμό, ενώ βαθμολογούνται και οι κατασκευαστές. Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από το Αζερμπαϊτζάν, οι υπόλοιπες «έδρες» που θα φιλοξενήσουν αγώνα σπριντ εντός του 2023 είναι η Αυστρία (Red Bull Ring), το Βέλγιο (Spa-Francorchamps), το Κατάρ (Lusail Circuit), οι Ηνωμένες Πολιτείες (Circuit of The Americas) and το Σάο Πάουλο (Interlagos).

Κατόπιν αυτού, η διαδικασία για την επιβολή ποινών σε γκραν πρι που περιλαμβάνουν αγώνα σπριντ ορίστηκε ως εξής: Οποιεσδήποτε ποινές στην εκκίνηση προκύψουν στο FP1 ή στα επίσημα δοκιμαστικά θα εφαρμόζονται στον αγώνα, οποιεσδήποτε ποινές θέσεων στην εκκίνηση προκύψουν στο "Sprint Shootout" θα ισχύουν για το σπριντ, ενώ οποιεσδήποτε ποινές θέσεων στην εκκίνηση προκύψουν στο σπριντ θα εφαρμοστούν στον αγώνα.