MotoGP - Ο Άλεξ Ρινς με Honda «σερίφης» στο Όστιν (pics)

Η HRC χρειαζόταν έναν «σερίφη» και τον βρήκε στο πρόσωπο του Άλεξ Ρινς. Ο Καταλανός, όπου σε αυτή την πίστα είχε κερδίσει και στις τρεις κατηγορίες, έκανε τον τέλειο αγώνα στο Όστιν και πήρε μια σπουδαία νίκη, για τον ίδιο, και τη Honda, που είδε επιτέλους μία νίκη μετά το 2021, για την ακρίβεια 539 ημέρες.

Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati τερμάτισε στη 2η θέση και ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν 3ος και ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο.

Μόλις 13 αναβάτες κατάφεραν να τερματίσουν στον αγώνα, καθώς υπήρξαν πολλές πτώσεις και εγκαταλείψεις. Πιο σημαντική από όλες εκείνη του Πέκο Μπανάια, ο οποίος έπεσε ενώ βρισκόταν στην 1η θέση και έδινε μάχη με τον Άλεξ Ρινς.

Ο επόμενος αγώνας του Moto GP είναι στην πίστα της Χερέθ στην Ισπανία σε δύο εβδομάδες, 28-30 Απριλίου.

