Η Mercedes-AMG One «έσπασε» τα χρονόμετρα στη Μόντσα

Διαθέτοντας κινητήρα από μονοθέσιο της Formula 1, η Mercedes-AMG One πάντα θα αποτελεί ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Απλά τώρα, έγινε και επισήμως το ταχύτερο παραγωγής στην ιστορική πίστα της Μόντσα στην Ιταλία. Η Mercedes-AMG ανακοίνωσε μέσω του twitter πως το κεντρομήχανο hypercar ολοκλήρωσε τον ένα γύρο εκεί σε χρόνο 1:43.902, καταφέρνοντας να σημειώσει ρεκόρ, όπως έκανε στο Νίρμπουργκρινγκ στα τέλη του 2022. Εν αντιθέσει με τη γερμανική πίστα, όμως, λίγα αυτοκίνητα παραγωγής έχουν σημειώσει γρήγορο χρόνο στη Μόντσα.

Ο ταχύτερος γύρος που έχει επιτευχθεί ποτέ εκεί, είναι από την W11 του Λιούις Χάμιλτον το 2020, με 1:18.89. Η επίδοση αυτή, όμως, δεν θα καταρριφθεί ποτέ από αυτοκίνητο παραγωγής (τουλάχιστον στα χρόνια που ζούμε), καθώς πρόκειται για αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα, το 1:43.902 της Mercedes-AMG One είναι λίγο πιο αργό από το αγωνιστικό 2022 Dallara 320, ένα ανοικτό μονοθέσιο του πρωταθλήματος Euroformula Open και λίγα δέκατα γρηγορότερο από ένα LMP3 του 2020. Μάλιστα, οι προηγούμενοι καλύτεροι χρόνοι στη Μόντσα από αυτοκίνητο παραγωγής, είναι πιο αργοί κατά περίπου 10δλ. συγκριτικά με το One. Ένα βελτιωμένο R35 Nissan GT-R σημείωσε χρόνο 1:52.59, ενώ μια Ferrari LaFerrari, 1:59.00.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο Μάρο Ένγκελ, πρεσβευτής της AMG και επαγγελματίας οδηγός. Αυτός ήταν που έθεσε και τον πήχη ψηλά στο Νίρμπουργκρινγκ. Το One εφοδιάζεται με έναν κινητήρα 1.6 λίτρων V6 με τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ, με την ισχύ να φτάνει τους 1.049 ίππους στο προφίλ Race Plus. Επίσης διαθέτει προσαρμοζόμενη ανάρτηση και αεροδυναμικά βοηθήματα προκειμένου να είναι γρήγορο, όχι μόνο στις ευθείες, αλλά και στις στροφές.

Μόνο 275 έχουν κατασκευαστεί.

1:43,902 minutes. We're celebrating a new record on the Monza track! #ONEandOnly



[WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 9,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 223,4 g/km | Stromverbrauch gewichtet, kombiniert: 49,8 kWh/100 km | https://t.co/1hjefj6xrW] pic.twitter.com/qYcxOJ5pyN