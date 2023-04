Απίθανα πράγματα στην Αυστραλία, θεατές μπήκαν στην πίστα εν ώρα αγώνα για να βγάλουν βίντεο!

O Μαξ Φερστάπεν πήρε ακόμη μία νίκη αυτή τη φορά στην Αυστραλία, όμως στο...χαοτικό grand prix δεν πήγαν όλα τέλεια.

Ώρες μετά το τέλος του τρίτου grand prix της σεζόν, η FIA ξεκίνησε έρευνα για ένα ανεκδιήγητο περιστατικό στο Albert Park.

Εν ώρα αγώνα λοιπόν οπαδοί μπήκαν στην πίστα από άνοιγμα στο φράκτη που είναι για τους ανθρώπους που βοηθούν σε περίπτωση ατυχημάτων, ώστε να βγάλουν βίντεο και φωτογραφίες, με όλα τα μονοθέσια να περνάνε ακριβώς από δίπλα τους!

🚨| Spectators spotted on track and fence during ongoing Grand Prix in Melbourne #F1 #AusGP pic.twitter.com/uE5NEmjNKM

Fans are seen invading the track as the cars are still out on the circuit... 😬 pic.twitter.com/iI1dmg64Xv