Απίστευτο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ (vid)

Όταν οδηγούμε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, συνήθως εστιάζουμε στην ταχύτητά μας, στην ταχύτητα των άλλων οχημάτων, στις προσπεράσεις και γενικά έχουμε τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση προκειμένου να μην συμβεί κάτι δυσάρεστο. Αυτό που συνέβη, όμως, σε δρόμο του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πορείας, σε μια φάση, ένα Kia Soul προσπάθησε να περάσει νομότυπα ένα παλαιάς γενιάς Chevrolet Silverado. Εκείνη τη στιγμή, ο εμπρός αριστερός τροχός του pick-up έφυγε και πατήθηκε από το Soul. Το ελαστικό λειτούργησε σαν ελατήριο και... εκτόξευσε στον αέρα το Soul, μαζί και τον άτυχο οδηγό του. Στη συνέχεια, έκανε μια στροφή στον αέρα, προσγειώθηκε ανάποδα, για να καταλήξει τελικά με τους τέσσερις τροχούς στο έδαφος, κατεστραμμένο φυσικά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και ενώ όλα φαινομενικά είχαν τελειώσει, ο τροχός χτυπά ξανά το Soul και σταμάτησε εκεί, καθώς ένας Θεός ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει αν συνέχιζε.

Μέσα στον ατυχία του, ο οδηγός του Soul δεν έπαθε απολύτως τίποτα και αποδείχτηκε πως τα πιο μοντέρνα οχήματα προσφέρουν τα απαραίτητα επίπεδα ασφαλείας, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι ακόμα γνωστό γιατί έφυγε ο τροχός του Silverado, αλλά από αυτό το γεγονός καταλαβαίνουμε απόλυτα πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας τροχός στον δρόμο.

Αν λοιπόν κι εσείς κάποια στιγμή που οδηγείτε, αντικρίσετε έναν τροχό, μεγάλη προσοχή, γιατί λόγω του σχήματός του είναι ικανός να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, με τα αποτελέσματα να είναι μερικές φορές δυσάρεστα. Η κάμερα που κατέγραψε το ατύχημα, ανήκει σε ένα Tesla και πραγματικά όσες φορές και αν το είδαμε, μείναμε έκπληκτοι για το πώς μια στιγμή, αρκεί να φέρει την καταστροφή.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX