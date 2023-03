Τον «σέντραρε»: Το τρομακτικό ατύχημα στην πρεμιέρα του Moto GP ανάμεσα σε Μάρκεθ-Ολιβέιρα

Η σεζόν στο moto GP άρχισε στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τους Μάρκεθ και Ολιβέιρα και αυτό διότι ενεπλάκησαν σε ατύχημα και αναγκαστικά εγκατέλειψαν.

Ο Ισπανός αναβάτης της Honda, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του λίγο πριν την στροφή και... σέντραρε τον Ολιβέιρα, μόλις στον τρίτο γύρο του αγώνα. Οι δύο αναβάτες δεν είχαν κάποιο τραυματισμό, ωστόσο ο Μάρκεθ αναμένεται να έχει ποινή στην Αργεντινή για το συγκεκριμένο συμβάν.

Δείτε το τρομακτικό συμβάν:

Marc Marquez gets it all wrong and ends up being involved in a horrific crash, knocking home-favourite Miguel Oliveira off his bike 🙆‍♂️#PortugueseGP pic.twitter.com/ETAuASGG0q