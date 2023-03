Κορυφαίος Αλόνσο: Έκτος οδηγός στην ιστορία με 100 πόντιουμ

«Η λίστα των GOAT έγινε ακόμη μεγαλύτερη» είναι ο τίτλος του ποσταρίσματος της Formula 1 στον επίσημο λογαριασμό της στο τουίτερ.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε η FIA να υποδεχθεί τον Φερνάντο Αλόνσο σε μία ξεχωριστή κατηγορία.

Ο Ισπανός οδηγός, κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο παίρνοντας την τρίτη θέση στο GP της Τζέντα και να φτάσει τα 100 πόντιουμ στην καριέρα του. Έτσι έγινε ο 6ος αναβάτης στην ιστορία του αθλήματος, με 100 και πλέον παρουσίες στο βάθρο.

Στην πρώτη θέση είναι ο Λούις Χάμιλτον με 191 ενώ ακολουθεί ο Μίκαελ Σουμάχερ με 155. Τρίτος είναι ο Φέτελ με 122 ενώ τέταρτος ο Αλαίν Προστ με 106. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Κίμι Ραικόνεν με 103, με τον Αλόνσο να τον κυνηγά όντας πλέον στις 100 με την Aston Martin.

The GOATs club just got even GOATier 🐐#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/6qZKy1N2S2