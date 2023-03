Ποινή για τον Αλόνσο, στο βάθρο ο Ράσελ

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Φερνάντο Αλόνσο, βρέθηκε στο βάθρο στη Τζέντα πίσω από τις δύο Red Bull. Ωστόσο δεν εξέτισε σωστά την ποινή των πέντε δευτερολέπτων και έτσι δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων κάτι που σημαίνει πως έπεσε πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ και είναι πλέον τέταρτος.

BREAKING: Fernando Alonso is given a 10s penalty for an incorrectly-served penalty, and loses his podium in Jeddah



He drops to fourth, with George Russell moving up to third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/PWA3dM3wI4