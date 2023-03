Κίνδυνος να μην αγωνιστεί στην Τζέντα ο Φερστάπεν

Χωρίς τον παγκόσμιο πρωταθλητή, είναι πιθανό να διεξαχθεί το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας μιας και ο Μαξ Φερστάπεν, έχει κολικό στομάχου.

Ο ίδιος βέβαια, μέσα από τον λογαριασμό του στο τουίτερ, ενημέρωσε τους φανς του πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ενώ ανέφερε πως είναι ορατό το ενδεχόμενο να λάβει κανονικά μέρος στον αγώνα της Τζέντα.

Οι δηλώσεις του Ολλανδού:

«Έπειτα από μια βδομάδα με κολικό στομάχου , νιώθω ξανά καλά. Δυστυχώς έπρεπε να αναβάλλω την πτήση μου για μια μέρα , οπότε δε θα είμαι στη διοργάνωση μέχρι την Παρασκευή. Θα τα πούμε στην Τζέντα».

Max has been suffering from a stomach illness over the past few days and, with the agreement of the FIA, will not be present at track today. Feel better, Max. 🙏🦁 https://t.co/f7CMBgchZY