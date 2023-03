Πώς οδηγείς μονοθέσιο στη Formula 1 με δύο σπασμένους καρπούς

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter που καταγράφει τον χρόνο του στο νοσοκομείο και την ανάρρωσή του στη συνέχεια, ο 24χρονος εξήγησε ακριβώς ποια ήταν η διάγνωση πέντε ημέρες πριν από τις δοκιμές προετοιμασίας με την Aston Martin.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις λίγο πριν την πρεμιέρα της F1

"Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχα ένα κάταγμα και μετατόπιση στον δεξιό μου καρπό, ένα κάταγμα στον αριστερό μου καρπό, ένα μερικό κάταγμα στο αριστερό μου χέρι και τέλος άλλο ένα κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού μου ποδιού", έγραψε, προσθέτοντας ότι η ιατρική του ομάδα πίστευε ότι "ρεαλιστικά θα χάσει τους πρώτους αγώνες".

Μετά την επέμβαση που πραγματοποίησε ο Dr. Javier Mir, ο Stroll ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να επιστρέψει στο μονοθέσιο για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας στις 19 Μαρτίου, αλλά και ότι η συμμετοχή στο grid του Μπαχρέιν δεν αποκλείεται να γίνει αν δουλέψει σκληρά. Αυτό ακριβώς έκανε λοιπόν.

"Η ιατρική μου ομάδα εξασφάλισε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για επούλωση των οστών", δήλωσε ο Stroll. "Έγινε η πλήρης απασχόληση μου, προσπαθώντας να συνδυάσω ό,τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ακόμη και αν ήταν κατά 0,5%".

Το σύνθημα είναι αρκετές ημέρες εντατικών, επώδυνων ασκήσεων και παγωμένων λουτρών για να φτάσει από το να μπορεί να κουνήσει μετά βίας τα δάχτυλά του στο να τερματίσει σε ένα πραγματικό αγώνα f1 στην έκτη θέση, μόλις 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον συναθλητή του και νικητή του βάθρου Fernando Alonso. Τι να πούμε για αυτόν τον τύπο. Μπορείς να πεις -με μια τάση υπερβολής- ότι είναι ένα μικρός Nuvolari.

"Μέχρι σήμερα είμαι πεπεισμένος ότι η επέμβαση του Dr. Mir με βοήθησε να φτάσω στο Μπαχρέιν", κατέληξε ο Stroll. "Είμαι ευγνώμων για όλους όσους με στήριξαν, έστειλαν ευγενικά σημειώματα και ευχές!"

Δυστυχώς ακόμα δεν μπορεί να κάνει "κόλλα πέντε" και ας του αξίζει.

