Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο ID.3 της Volkswagen

Το νέο ID.3 είναι ένα από τα συνολικά δέκα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που θα παρουσιάσει η Volkswagen έως το 2026.

Ο φρέσκος σχεδιασμός, τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και τα τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης αποτελούν το τρίπτυχο του νέου ID.3. Δυόμιση χρόνια μετά το λανσάρισμα της πρώτης γενιάς, το πλήρως ηλεκτρικό bestseller της Volkswagen επιστρέφει στην αγορά με μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση.

Εκτός από την προσθήκη του πιο πρόσφατου λογισμικού, το συμπαγές ηλεκτρικό αυτοκίνητο έρχεται με ακόμα πιο μοντέρνο αμάξωμα και εκλεπτυσμένο εσωτερικό σχεδιασμό. Η γκάμα των αποχρώσεων έχει μεγαλώσει με νέα διαθέσιμα χρώματα, συμπεριλαμβανομένου και του «Dark Olivine Green». Υψηλής ποιότητας υλικά, βιώσιμα και χωρίς ζωική προέλευση, αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της Volkswagen για την πλήρως ηλεκτρική οικογένεια των μοντέλων ID.

Η Imelda Labbé, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Aftersales της Volkswagen δήλωσε: «Με τη δεύτερη γενιά του ID.3, συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία της γκάμας μοντέλων ID. Η σχεδίαση έχει ωριμάσει και τα υλικά στο εσωτερικό έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά. Το νέο ID.3 καταδεικνύει τη σαφή δέσμευσή μας στην ποιότητα, τον σχεδιασμό και την λειτουργικότητα και έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη τις επιθυμίες των πελατών μας. Το νέο ID.3 είναι ένα από τα δέκα ηλεκτρικά μοντέλα που θα κυκλοφορήσει η VW μέχρι το 2026».

Ο Kai Grünitz, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, υπεύθυνος για την Ανάπτυξη δήλωσε: «Με το νέο ID.3 φέρνουμε premium τεχνολογίες στη κατηγορία των compact αυτοκινήτων. Κάτι που είναι σύμφωνο με τον στόχο της Volkswagen στο να προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες διαδοχικά σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στα συστήματα άνεσης και υποβοήθησης τελευταίας γενιάς που διατίθενται στο νέο ID.3. Χρησιμοποιώντας Swarm data στο σύστημα Travel Assist, κάνουμε το επόμενο βήμα στην πορεία προς την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση.»

Ακόμα πιο μοντέρνος σχεδιασμός και βελτιωμένη αεροδυναμική. Το αμάξωμα του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Volkswagen τραβάει τα βλέμματα με μια φρέσκια και πολύ πιο δυναμική εμφάνιση. Τα νέα βελτιστοποιημένα ανοίγματα ψύξης αέρα και οι μεγάλες βαμμένες επιφάνειες κάνουν το μπροστινό μέρος να δείχνει πιο σίγουρο και πολύ πιο ευχάριστο από κάθε γωνία. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο νέας σχεδίασης προφυλακτήρας. Το καπό εμφανίζεται πλέον μακρύτερο επειδή η μαύρη λωρίδα κάτω από το παρμπρίζ έχει αφαιρεθεί και οι εσοχές στα πλαϊνά τμήματα εκτείνονται πλέον στο εμπρός μέρος. Η Volkswagen έχει βελτιστοποιήσει την αεροδυναμική χάρη στη βελτιωμένη ροή αέρα γύρω από τους μπροστινούς τροχούς, γνωστή ως «αεροκουρτίνα». Στο πίσω μέρος, τα δύο τμημάτων φωτιστικά σώματα λάμπουν στο χείλος της πίσω πόρτας.

Εσωτερικό ανώτερης ποιότητας, με βιώσιμα υλικά μη ζωικής προέλευσης. Το εσωτερικό του νέου ID.3 συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό και βιώσιμα υλικά. Οι ακριβείς ραφές σε χρώματα που κάνουν αντίθεση ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση ποιότητας. Η Volkswagen χρησιμοποιεί το υλικό μικροϊνών Artvelours Eco για τις επενδύσεις των θυρών και τα καλύμματα των καθισμάτων, ένα ύφασμα που περιέχει 71% προϊόντα ανακύκλωσης. Αυτή είναι μια δευτερογενής πρώτη ύλη που λαμβάνεται με την ανακύκλωση πλαστικού που έχει προηγουμένως απορριφθεί ως απόβλητο τουλάχιστον μία φορά. Το Artvelours Eco έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά την εμφάνιση, την αίσθηση και την ανθεκτικότητα με τα συμβατικά νέα υλικά. Ο εσωτερικός εξοπλισμός είναι επίσης εντελώς απαλλαγμένος από υλικά ζωικής προέλευσης.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ότι συγκεντρώθηκαν πολλές προτάσεις από πελάτες και εφαρμόστηκαν ως βελτιώσεις στα υλικά αλλά και για την ενίσχυση του βασικού πακέτου εξοπλισμού. Οι μαλακές επιφάνειες με γέμιση από αφρό στο ταμπλό δημιουργούν μία πιο ποιοτική αίσθηση στην αφή. Οι νέες επενδύσεις στα εσωτερικά των θυρών είναι επίσης πιο μαλακές και εφαρμόζονται σε μεγαλύτερης έκτασης επιφάνειες.

Στάνταρ έξυπνη ψηφιακή τεχνολογία. Η φόρτιση του νέου ID.3 είναι ευκολότερη και ακόμη πιο βολική χάρη στις στάνταρ λειτουργίες όπως το Plug & Charge (όπου το όχημα πιστοποιεί τον εαυτό του και ξεκινά τη διαδικασία φόρτισης άμεσα όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο σε σταθμό φόρτισης) και την έξυπνη λειτουργία «Σχεδιασμός Διαδρομής Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Electric Vechicle Route Planer). Σε μεγαλύτερα ταξίδια, το Electric Vehicle Route Planner υπολογίζει τις στάσεις φόρτισης, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να φθάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον προορισμό του, χρησιμοποιώντας real time πληροφορίες κίνησης και προβλέψεις τις οποίες συνδυάζει και αξιολογεί σε συνδυασμό με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Οι στάσεις για φόρτιση αξιολογούνται δυναμικά με βάση τη χωρητικότητα των εκάστοτε σταθμών φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία σχεδιασμού της διαδρομής μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει δύο στάσεις σύντομης φόρτισης με υψηλή ισχύ αντί για μία μόνο μεγάλη στάση φόρτισης με χαμηλή ισχύ. Επιπλέον, το σύστημα εντοπίζει σταθμούς φόρτισης που είναι κατειλημμένοι και έτσι δεν τους προτείνει εξαρχής. Τα σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να μεταφερθούν στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας την δωρεάν εφαρμογή We Connect ID app.

Μοντέρνος και διαισθητικός σχεδιασμός. Το νέο ID.3 συνοδεύεται από την τελευταία γενιά λογισμικού της Volkswagen. Αυτό βελτιώνει την απόδοση του λειτουργικού συστήματος και είναι σε θέση να λαμβάνει ενημερώσεις «over-the-air». Η συμπαγής οθόνη του πίνακα οργάνων με διαγώνιο 13,4 εκατοστών (5,3 ιντσών) βρίσκεται στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Στο μέσο της κονσόλας φιλοξενείται η τυπική πλέον οθόνη αφής 30,5 εκατοστών (12 ιντσών) για το σύστημα πλοήγησης, τις λειτουργίες τηλεφώνου, το σύστημα πολυμέσων, τα συστήματα υποβοήθησης και τις ρυθμίσεις του οχήματος. Κατά τον σχεδιασμό της δομής των μενού ελήφθησαν υπόψη πολλές επιθυμίες και παρατηρήσεις πελατών. Μεταξύ άλλων, η διάταξη έχει γίνει πιο ξεκάθαρη και το μενού φόρτισης βρίσκεται πλέον στο πρώτο επίπεδο της οθόνης αφής.

Το προαιρετικό head-up-display επαυξημένης πραγματικότητας (AR head-up display) προβάλλει στο παρμπρίζ πληροφορίες όπως την ταχύτητα του οχήματος καθώς και τις οδηγίες δυναμικής πλοήγησης μέσω του GPS. Για τον οδηγό, αυτές οι πληροφορίες φαίνεται να βρίσκονται 10 μέτρα μπροστά από το όχημα και εμφανίζονται ευδιάκριτα και με την σωστή προοπτική.

Συστήματα υποβοήθησης τελευταίας γενιάς. Το προαιρετικό Travel Assist με Swarm data είναι πλέον διαθέσιμο και στο ID.3. Σε συνδυασμό με το προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) για διαμήκη έλεγχο οχήματος από 0 km/h έως την τελική του ταχύτητα και το Lane Assist για πλευρικό έλεγχο, αυτό το σύστημα υποβοήθησης οδηγού μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο δοκιμασμένα συστήματα που είναι πλήρως συνδυασμένα μεταξύ τους στο νέο ID.3. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα Swarm data, το Travel Assist χρειάζεται να έχει έστω και μία καθορισμένη σήμανση λωρίδας δρόμου για να μπορεί κρατήσει το όχημα στη λωρίδα του, ακόμα και όταν αυτό οδηγείται σε επαρχιακούς δρόμους.

Η Volkswagen και η στρατηγική «Way to ZERO». Η Volkswagen έφτασε σε ένα ακόμη ορόσημο στο δρόμο για να γίνει ένας πάροχος υπηρεσιών κινητικότητας με μηδενικές εκπομπές, βασισμένος σε λογισμικό. Από το λανσάρισμα της οικογένειας μοντέλων ID., περισσότερα από 600.000 ID. μοντέλα που βασίζονται στην πλατφόρμα Modular Electric Drive (MEB) έχουν ήδη παραδοθεί μέχρι στιγμής σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η γκάμα προϊόντων της Volkswagen περιλαμβάνει πλέον έξι ID. μοντέλα. Εκτός από την παραγωγή στα εργοστάσια στο Zwickau και τη Δρέσδη, το νέο ID.3 θα κατασκευαστεί επίσης στο μητρικό εργοστάσιο στο Wolfsburg από το φθινόπωρο του 2023.