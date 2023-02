Λογομαχία ανάμεσα σε Χόρνερ και Βολφ: «Άλλαξε το γαμημ*** μονοθέσιό σου» (vid)

Το «Formula 1: Drive To Survive» είναι από τις πιο αγαπητές σειρές-ντοκιμαντέρ του netflix, με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου - και όχι μόνο - αθλητισμού, να αναμένουν πάντα πως και πως, τη νέα σεζόν.

Προ ολίγων ημερών, έγινε διαθέσιμη η πέμπτη σεζόν της σειράς στην οποία μπορεί να δει κανείς ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο ανάμεσα στους Κρίστιαν Χόρνερ και Τότο Βολφ, επικεφαλής των Red Bull Racing και Mercedes αντίστοιχα.

Σε αυτό, φαίνεται χαρακτηριστικο πρώτος να λέει στον ομόλογό του: «Αν έχετε πρόβλημα, τότε αλλάξτε το γαμημ*** μονοθέσιό σας» με τον Βολφ να σηκώνει το γάντι και να απαντάει: «Τότε να το αλλάξετε κι εσείς γιατί ο Τσέκο (Πέρεζ) λέει πως και το δικό σας είναι χάλια».

Ο επίμαχος διάλογος, έχει να κάνει με το φαινόμενο του porpoising και των ταλαντώσεων που όπως φαίνεται, είχαν προκαλέσει θέματα στα μονοθέσια της Mercedes, με τον Βολφ να τονίζει πως οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν για λόγους ασφαλείας και όχι απόδοσης.

Δείτε εδώ το στιγμιότυπο από τη σειρά:

Tensions were running high between the Team Principals at this group meeting 😅



Drive To Survive Season 5, now streaming on @netflix 📺

#F1 #DriveToSurvive5 pic.twitter.com/Tonx3pxANa