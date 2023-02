F1: Πρώτη μέρα με τρομερό Φερστάπεν

Η μεγάλη μέρα έφτασε, μετά από ένα ατελείωτο break η F1 επέστρεψε. Το διήμερο δοκιμών στο Μπαχρέιν άρχισε δυνατά για τον Φερστάπεν που έκανε τους περισσότερους γύρους, με τον πρωταθλητή να βλέπει πρώτος την καρό σημαία.

Πίσω του ήταν ο εξαιρετικός Φερνάντο Αλόνσο, που έδειξε ένα πρώτο καλό δείγμα στην Aston Martin και άφησε 3ο και 4ο αντίστοιχα τους Σάινθ και Λεκλέρκ. Με τη Mercedes να μένει πίσω χωρίς ωστόσο να κάνει και πολύ μεγάλη προσπάθεια στις σημερινές δοκιμές.

