Η Alpine παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο (pics)

Το όνομά του νέου μονοθέσιου της Alpine είναι A523 και η εταιρεία ελπίζει ότι με αυτό θα βελτιώσει την πέμπτη θέση το 2021 και την τέταρτη το 2022 στους κατασκευαστές.

Το A523 παρουσιάστηκε ως μια σημαντική εξέλιξη από το A522, με ριζική εξέλιξη κατά τους χειμερινούς μήνες σε βάσεις στο Ένστοουν του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Βιρί-Σατιγιόν της Γαλλίας.

Το χρώμα του αυτοκινήτου έχει για άλλη μια φορά ένα εντυπωσιακό σχέδιο, που συνδυάζει τα εμβληματικά χρώματα του Alpine Blue με το ροζ του κύριου συνεργάτη BWT.

Η ομάδα αποκάλυψε επίσημα το νέο της ζευγάρι οδηγών, με τον Εστεμπάν Οκόν -στην τέταρτη χρονιά του ομάδα- να πλαισιώνεται από τον συμπατριώτη του Πιερ Γκασλί, ο οποίος ανακοινώθηκε ως οδηγός Alpine τον περασμένο Οκτώβριο.

Here we have it everyone, the A523 🤩 #Alpine #A523 #F1 pic.twitter.com/8tK8qvecdA