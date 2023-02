Ιδού η νέα Ferrari SF-23 (pics,vid)

Μπροστά σε μία κατακόκκινη κερκίδα που θύμιζε ποδοσφαιρικό γήπεδο, η Scuderia Ferrari παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο, την κατά κόσμον Ferrari SF-23. Όσοι βρέθηκαν στο Μαρανέλο, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ιταλικής ομάδας, είχαν την ευκαιρία να αντικρύσουν από κοντά το νέο και εντυπωσιακό μονοθέσιο με το οποίο θα πορευτεί η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα.

Με την SF-23, την οποία θα οδηγούν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, οι Ιταλοί προσδοκούν να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια, καθώς την τελευταία φορά που το πέτυχαν αυτό, ήταν το 2007 με τον Κίμι Ραικόνεν τότε, να στέφεται πρωταθλητής με τα χρώματα της Ferrari.

