Η Ferrari έκανε γνωστό το όνομα του νέου της μονοθεσίου (vid)

Το νέο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari θα παρουσιαστεί στο κοινό στις 14/2. Παρόλα αυτά, η εταιρεία ανακοίνωσε το όνομα του αυτοκινήτου με το οποίο θα διαγωνιστούν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στο πρωτάθλημα της Formula 1 που ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το όνομα αυτού; «SF-23». Αυτή θα είναι η τελική ονομασία, όπως έκανε γνωστό η Ιταλική εταιρεία, μέσα από τον λογαριασμό της στο τουίτερ.

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση:



ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name 🤩



Introducing… ✨ SF-23 ✨