Τρίτος οδηγός σε McLaren και Mercedes ο Σουμάχερ

Η McLaren ανακοίνωσε και επίσημα την προσθήκη του Μικ Σουμάχερ στους πιλότους της για το 2023. Ο Μικ Σουμάχερ είχε ανακοινωθεί από την Mercedes, ωστόσο οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με την ομάδα των Νόρις και Πιάστρι για να μετακομίσει ο Γερμανός και εκεί 2023 ως ο εφεδρικός οδηγός της. Έτσι ο νεαρός πιλότος μετά από δύο σεζόν στη Haas θα είναι τρίτος οδηγός σε Mercedes και McLaren.

McLaren will be able to call on @SchumacherMick as a reserve driver during the 2023 F1 season as part of our arrangement with Mercedes. Welcome to the family, Mick. 👊🧡 pic.twitter.com/DNiJ5s99rQ