Μεγάλες διακρίσεις στα βραβεία 2023 What Car? για τη Hyundai

Εντυπωσιακό ξεκίνημα το 2023 για την Hyundai, με δύο από τα βασικά της μοντέλα να κατακτούν κορυφαίες διακρίσεις στα βραβεία Car of the Year του What Car?

Η ομάδα των ειδικών κριτών του What Car ? βράβευσε το i20 N ως την κορυφαία επιλογή στην κατηγορία «Hot Hatch of the Year», ενώ το SANTA FE στέφθηκε «Seven-seater of the Year» και «Best Plug-in Hybrid for Big Families»

Το Hyundai i20 N, διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων T-GDi 204ps και χάρη στον εξαιρετικό συνδυασμό συναρπαστικών επιδόσεων και αιχμηρού χειρισμού έχει κατακτήσει μια σειρά από διθυραμβικές κριτικές και βραβεύσεις από την έναρξη της κυκλοφορίας του το 2021.

Ο αρχισυντάκτης του What Car?, κ. Steve Huntingford, δήλωσε: «Το Hyundai i20 N είναι ένα hot hatch που έχει ως στόχο τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα και την απόλαυση σε υψηλά επίπεδα. Σε έναν δρόμο με στροφές, μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τον εξαιρετικό έλεγχο του αμαξώματος και την πρόσφυσή του, χάρη στο ακριβές, καλά ρυθμισμένο τιμόνι που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το αυτοκίνητο ακριβώς εκεί που θέλετε. Και όταν βγαίνετε από τις στροφές, το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης σάς επιτρέπει να αναπτύξετε τη μέγιστη ισχύ με ελάχιστη φθορά ελαστικών. Σε πολλά επταθέσια, η τρίτη σειρά είναι αυστηρά για έκτακτες ανάγκες, αλλά το Hyundai SANTA FE διαθέτει αρκετό χώρο και για τους επτά ενήλικες. Είναι αξιοσημείωτο, ότι αυτή η πρακτικότητα δεν μειώνει την αίσθηση της πολυτελείας, ενώ η άνετη οδήγηση και ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός προσθέτουν ακόμη περισσότερο στην ελκυστικότητα του αυτοκινήτου».

Το Hyundai SANTA FE, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή επταθέσια αυτοκίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου, με κομψό στυλ, ευρύχωρο εσωτερικό και πλούσιο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες του 2023, η χρονιά της Hyundai ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο. Ήδη το IONIQ 5 έχει ανακηρυχθεί «Large Electric Car της Χρονιάς» από την εταιρεία Car & Van, ενώ παράλληλα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέου Αυτοκινήτου βράβευσε τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του IONIQ 6 απονέμοντας το βραβείο «Best in class» στην κατηγορία «Large Family Car».

Επιπλέον, η δημοσίευση στις αρχές Ιανουαρίου των στοιχείων ταξινόμησης αυτοκινήτων από την Society of Motor Manufacturers and Traders του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε ότι η Hyundai κατέγραψε το 2022 μερίδιο αγοράς 5%, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που έχει καταγράψει η εταιρεία έως σήμερα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Ashley Andrew, Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor UK, ανέφερε: «Τα βραβεία από το What Car? είναι ιδιαιτέρως σημαντικά καθώς απεικονίζουν το μέγεθος της γκάμας οχημάτων της Hyundai. Τα Ν αυτοκίνητά μας έχουν δημιουργήσει τεράστιο αντίκτυπο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το i20 N είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα ενός συναρπαστικού μοντέλου υψηλών επιδόσεων που μπορεί να οδηγηθεί άνετα σε καθημερινή βάση, ενώ αντίστοιχα το SANTA FE προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό πρακτικότητας, άνεσης και ηλεκτροκίνησης για πελάτες SUV».