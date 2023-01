Κόντρα μεταξύ F1 και FIA για φημολογούμενη πώληση των δικαιωμάτων σε Σαουδάραβες

Η Liberty Media - αμερικανικός κολοσσός που δραστηριοποιείται στον χώρο των media και όχι μόνο- απέρριψε αστρονομική πρόταση ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Formula 1 από το fund PIF το οποίο κατέχει και το 80% των μετοχών της Νιούκαστλ. Η αλλαγή των εμπορικών δικαιωμάτων της δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μιας και η Liberty Media δεν ήταν θετική στο να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, σχολίασε την πιθανή πώληση λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Ο οποιοσδήποτε πιθανός αγοραστής, θα πρέπει να σκεφτεί το καλό του αθλήματος και να και να έρθει με μία καθαρή και βιώσιμη πρόταση, όχι απλά με πολλά λεφτά».

Τα σχόλια του Σουλαγέμ στο twitter δεν τα πήραν με καλό μάτι στην F1. Σε συνέχεια αυτού μάλιστα, το νομικό τμήμα απεύθυνε επιστολή στον πρόεδρο της ομοσπονδίας κατηγορώντας τον πως βλάπτει τα εμπορικά τους συμφέροντα.

Η επιστολή αναφέρει: «H FIA έχει δεσμευθεί κατηγορηματικά πως δεν θα κάνει τίποτα για να βλάψει την ιδιοκτησία, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των εμπορικών δικαιωμάτων της F1. Θεωρούμε πως τα σχόλια που έγιναν στους επίσημους λογαριασμούς του προέδρου της FIA, παρεμβαίνουν στα δικαιώματα αυτά με απαράδεκτο τρόπο».

Άξιο αναφοράς, είναι πως η επιστολή δεν δημοσιοποιήθηκε από τη Liberty Media.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)