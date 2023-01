Mercedes-AMG One: Παραδόθηκε το πρώτο

Ανάμεσα στα 275 αντίτυπα που θα κατασκευαστούν, ξεχωρίζουν μερικά τα οποία θα δοθούν σε «ιδιαίτερες» προσωπικότητες.

Ακριβώς 5.5 χρόνια πέρασαν από τότε που η Mercedes-AMG αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το Project One concept. Τον Ιούνιο του 2022 έγινε γνωστό πως το supercar θα ακολουθούσε τον δρόμο της παραγωγής και πλέον, το πρώτο One είναι ελεύθερο να κυκλοφορήσει. Η εταιρεία το έκανε γνωστό αυτό μέσω των social media και οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν το χαρακτηριστικό ON1 γραμμένο επάνω τους. Έχει μαύρη απόχρωση με πινελιές της Petronas και αναρίθμητα αστέρια του εμβλήματος της Mercedes στο πίσω μέρος. Η εισαγωγή αέρα στην οροφή έχει κόκκινο χρώμα στην αρχή της, ενώ υπάρχει ολογράφως το AMG στην εμπρός γρίλια. Πρόκειται για ένα αγωνιστικό παραγωγής, έχει πάρει άδεια για αυτό και είναι το ταχύτερο τέτοιου είδους στις πίστες των Νίρμπουργκρινγκ, Χόκενχαϊμ και Red Bull Ring. Η παραγωγή του είναι περιορισμένη στις 275 μονάδες.

Δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα του πρώτου κατόχου του One, αλλά αξίζει να τονιστεί πως οι υπογραφές των Λιούις Χάμιλτον, Νίκο Ρόσμπεργκ και Ντέιβιντ Κούλθαρντ διακοσμούν το αυτοκίνητο, κάνοντάς το ακόμα πιο ιδιαίτερο. Όπως είχε γράψει η Sun τον Δεκέμβριο του 2017, ο Χάμιλτον θα έχει δύο στην κατοχή του, με το ένα εξ αυτών να το κάνει δώρο στον πατέρα του, Άντονι. Άλλοι γνωστοί που θα γίνουν σύντομα ιδιοκτήτες του One είναι ο «γίγαντας» του real estate Μάνι Κόσμπιν, ο ηθοποιός Μαρκ Βάλμπεργκ και ο πρώην αστέρας του τένις, Ίον Τίριακ.

Η παραγωγή άρχισε τον Αύγουστο του 2022 και συναρμολογείται στη μονάδα της AMG στο ΗΒ, στο Κόβεντρι. Το αυτοκίνητο είναι υβριδικό, χρησιμοποιεί στην ουσία έναν

τροποποιημένο κινητήρα της Mercedes από τη Formula 1 και ως εκ τούτου, είναι turbo, 1.6 λίτρων με τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ, προέλευσης Mercedes‑AMG High Performance Powertrains του τμήματος στο Μπρίξγουορθ. Με τη βοήθεια της Multimatic, ο χώρος κατασκευής του One μεταμορφώθηκε προκειμένου κάθε ένα από τα 275 που θα παραχθούν, να είναι τέλειο και να περνά 16 διαφορετικούς συναρμολόγησης και ελέγχου.

Πρόκειται, πραγματικά για ένα από τα πιο φανταχτερά αυτοκίνητα της εποχής μας και για να υπόκειται στους κανονισμούς ρύπων Euro 6, οι μηχανικοί συνάντησαν πάρα πολλά εμπόδια, αλλά εν τέλει, τα κατάφεραν. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 1.049 ίππους.