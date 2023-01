Τέλος εποχής για το Volkswagen up! GTI

Η παραγωγή του όμορφου GTI σταματά, πλέον δεν μπορεί να παραγγελθεί, αλλά ίσως μερικοί τυχεροί να μπορέσουν να το κάνουν δικό τους μέσω αποθέματος.

Ό,τι πηγαίνει... up, κάποια στιγμή πηγαίνει και... down, καθώς από τη Volkswagen ανακοινώθηκε πως το πιο μικρό σε όγκο hot hatchback παύει την παραγωγή του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ολλανδικό περιοδικό Top Gear, εκπρόσωπος της εταιρείας από το Βόλφσμποργκ ανέφερε πως το up! GTI δεν δέχεται παραγγελίες. Τα νέα αυτά έρχονται λίγο μετά τις αναφορές του Autocar, που έκαναν λόγο πως έχει τεθεί εκτός αγοράς Ηνωμένου Βασιλείου.

Ναι μεν η παραγωγή συνεχίζεται στο εργοστάσιο, αλλά αυτό γίνεται μόνο για να παραδοθεί σε όσους ενδιαφερόμενους δεν το έχουν πάρει ακόμα στην κατοχή τους. Πάντως, σε μερικές αγορές υπάρχει απόθεμα και μπορεί κάποιος να το κάνει δικό του. Η παύση της παραγωγής αφορά μόνο την έκδοση GTI, καθώς όλες οι υπόλοιπες, μαζί με το ηλεκτρικό e-up!, θα παραμείνουν προς πώληση. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την προηγούμενη παύση του, το up! GTI συνέχισε ακάθεκτο και αποτελούσε μια φθηνότερη εναλλακτική του ID.3.

Αποτέλεσε τον διάδοχο του Golf GTI και κάτω από το καπό του διέθετε έναν 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης, ισχύος 115 ίππων με 200Nm ροπή. Το βάρος του ανερχόταν στα 1.070 κιλά και το 0-100χλμ./ώρα ερχόταν σε 8.8δλ., πριν «τελικιάσει» στα 192χλμ./ώρα. Να σημειωθεί πως σε drag race που είχε γίνει, είχε καταφέρει να κερδίσει το Golf GTI Mk2, με το τελευταίο να εφοδιάζεται με ένα 4κύλινδρο ατμοσφαιρικό μοτέρ, 1.8 λίτρων, ισχύος 110 ίππων. Το up! GTI διατιθόταν σε 3θυρη και 5θυρη έκδοση και ανταγωνιστές του ήταν τα Renault Twingo GT και Suzuki Swift Sport. Δεν υπάρχει στα πλάνα της VW άμεσος διάδοχος, αν και σχεδιάζεται η παρουσίαση ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, πιθανότατα με την ονομασία ID.1 ή ID.2.

Αξίζει να σημειωθεί από εκεί και πέρα, πως ούτε το μέλλον του Polo GTI εμφανίζεται ιδιαίτερα λαμπρό, καθώς ο CEO της VW, Τόμας Σέφερ, είπε πρόσφατα πως οι ιδιαιτέρως αυστηροί κανονισμοί ρύπων Euro 7, καθιστούν το γρήγορο supermini πολύ ακριβό.