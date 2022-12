Χίλια My Ami Buggy από την ερχόμενη άνοιξη

Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία του αυτοκινήτου, η Citroen προχωρά στην παραγωγή του My Ami Buggy, περιορισμένης έκδοσης, η οποία περιλαμβάνει την παράδοση 1.000 μονάδων, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2023.

Στην ανακοίνωση πως 1.000 My Ami Buggy θα εφοδιάσουν τις αγορές στις οποίες διατίθεται, προχώρησε η Citroen. Η έκδοση περιορισμένου αριθμού αυτοκινήτων θα είναι παρόμοια με την πρώτη, έχοντας, πάντως, μερικές αλλαγές, οι οποίες θα γίνουν γνωστότερες την άνοιξη του 2023. Η πετυχημένη πορεία του αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μικροκινητικότητας αντικατοπτρίζεται πλήρως στις 50 μονάδες που πουλήθηκαν, 18 λεπτά μετά την παρουσίασή του.



Το My Ami Buggy αποτελεί μια επέκταση του χαριτωμένου χαρακτήρα του αυτοκινήτου, το οποίο προορίζεται για κίνηση μέσα στην πόλη και τα προάστιά της. Μάλιστα, η χώρα μας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη δημοτικότητα του μοντέλου, καθώς στη Χάλκη, τόσο η αστυνομία όσο και το λιμενικό σώμα, έχουν προμηθευτεί μερικά από αυτά. Και στην Ιταλία, πάντως, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλά τέτοια οχήματα και πιο συγκεκριμένα στο ιταλικό νησί Μανταλένα, καθώς χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές και στελέχη του λιμανιού.



Το αμιγώς ηλεκτρικό Ami αποτελεί την απάντηση της Citroen στις σύγχρονες ανάγκες των σημερινών αστικών κέντρων. Με πάνω από 30.000 πωλήσεις σε 9 χώρες από το 2020, όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε, το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με μια μπαταρία 5.5kWh, που φορτίζει σε μόλις 4 ώρες. Η αυτονομία αγγίζει τα 74 χιλιόμετρα και η τελική ταχύτητα τα 45χλμ./ώρα, καθιστώντας το ικανό να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.



Μαζί με το My Ami Buggy και τις εκδόσεις του, υπάρχουν ακόμα τα My Ami Colour (γκρι, πορτοκαλί και λευκό), My Ami Pop, My Ami Tonic, όπως επίσης και το My Ami Cargo, το οποίο έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύει στις εύκολες και ευέλικτες μεταφορές. Μπορεί να φιλοξενήσει 140 κιλά φορτίου, έχει χωρητικότητα 400 λίτρων και χάρη στον μικρό κύκλο στροφής των μόλις 7.2 μέτρων, το My Ami Cargo είναι το κατάλληλο για τη δουλειά που έχει σχεδιαστεί. Οι προπωλήσεις του My Ami Buggy ξεκινούν την άνοιξη του 2023 και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το καλοκαίρι.



Οι τιμές του στη χώρα, στη βασική έκδοση ξεκινούν από τις 10.350 ευρώ. Με την κρατική επιδότηση 2ου κύκλου δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», διαμορφώνονται στις 7.350 ευρώ.