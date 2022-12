Κάτοικος Μαρανέλο είναι και επίσημα ο Φρεντ Βασέρ. Η Ferrari ανακοίνωσε και επίσημα πως μετά το τέλος του Ματία Μπινότο, ο Φρεντ Βασέρ, που μέχρι πρότινος ήταν κάτοικος Alfa Romeo θα αναλάβει από τη νέα σεζόν, ως αγωνιστικός διευθυντής και γενικός διευθυντής.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl