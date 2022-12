Δύο χρόνια μετά το πρώτο Sprint race, η F1 ανακοίνωσε και επίσημα την προσθήκη τριών sprint. Αντί για την Αγγλία και το Σίλβερστοουν ωστόσο υπάρχουν πλέον, το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ και η Αμερική.

Εκτός από αυτά τα τρία που είχαμε μέχρι τώρα παρέμειναν ως έχουν το Βέλγιο, η Αυστρία και το Σαό Πάολο.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!



Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf