Audi RS 6 Avant performance & RS 7 Sportback performance: Αστείρευτη δύναμη, απαράμιλλο στυλ!

Είναι τα ισχυρότερα και ταχύτερα RS 6 και RS 7 από οποιαδήποτε έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα: τα νέα Audi RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance εφοδιάζονται με πρόσθετα στοιχεία που τονίζουν ακόμη περισσότερο την εμφάνιση των μοντέλων προσφέροντας ταυτόχρονα μια ακόμη πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Ο ισχυρός biturbo κινητήρας V8 TFSI των 4,0 λίτρων, πλέον αποδίδει 463 kW (630 PS) και μέγιστη ροπή 850 Nm (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km**: 12,7 – 12,1 (WLTP)), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 289 - 273 (WLTP).

Στην Audi η λέξη «performance» σημαίνει περισσότερη ισχύς. Κάτι που ισχύει για τον V8 biturbo TFSI των 4,0 λίτρων που με τους μεγαλύτερους υπερσυμπιεστές και την αύξηση της πίεσης από 2,4 σε 2,6 bar - τόσο για το RS 6 Avant performance (συνδυασμένη κατανάλωση σε l/100 km**: 12,7 – 12,3 (WLTP)), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 289 - 280 (WLTP)) όσο και για το RS 7 Sportback performance (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km **: 12,5 – 12,1 (WLTP)), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 284 - 275 (WLTP)) – επιτυγχάνεται μία αύξηση ισχύος κατά 30 PS και μια αύξηση ροπής κατά 50 Nm, σε σύγκριση με τις βασικές εκδόσεις. Κάτι που σημαίνει συνολική αύξηση της ισχύος από 441 kW (600 PS) σε 463 kW (630 PS) και της μέγιστης ροπής από 800 σε 850 Nm. Επιπλέον, οι εκδόσεις performance (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km**: 12,7 – 12,1 (WLTP)), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 289 - 275 (WLTP)), ολοκληρώνουν την διαδικασία των 0-100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, 0,2 δευτερόλεπτα ταχύτερα από τις βασικές εκδόσεις των RS 6 / RS 7.

Ωστόσο, μερικές φορές το λιγότερο αποδεικνύεται περισσότερο: η μειωμένη ηχομόνωση μεταξύ του χώρου του κινητήρα, του εσωτερικού και του πίσω μέρους του αυτοκινήτου, διασφαλίζει πως τα RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance θα ενθουσιάσουν τους πελάτες προσφέροντας μια συναρπαστική ηχητική εμπειρία – επιπλέον, τα λιγότερα υλικά ηχομόνωσης συνεπάγονται σε μείωση βάρους κατά οκτώ κιλά. Το RS 6 Avant performance έχει συνολικό βάρος 2.090 κιλά χωρίς φορτίο , ενώ το RS 7 Sportback performance ζυγίζει 2.065 κιλά.

Για βέλτιστη δυναμική οδήγησης: νέο κεντρικό self-locking διαφορικό

Η ισχύος του οκτακύλινδρου 4.0 TFSI μεταφέρεται στο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης quattro μέσω ενός στάνταρ αυτόματου κιβωτίου tiptronic με ταχύτερους χρόνους αλλαγής των οκτώ σχέσεων. Το αυστηρά μηχανικό κεντρικό διαφορικό κατανέμει την ισχύ του κινητήρα στον πίσω άξονα σε ποσοστό 40:60 και όταν υπάρξει απώλεια πρόσφυσης, τότε η περισσότερη ροπή μεταφέρεται αυτόματα στον άξονα με την καλύτερη πρόσφυση – έως και 70% μπορεί να περάσει στον μπροστινό άξονα και έως και 85% στον πίσω άξονα. Το κεντρικό διαφορικό self-locking (αυτόματου κλειδώματος) είναι ελαφρύτερο και πιο συμπαγές, βελτιώνοντας την εμπειρία οδήγησης και προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια χειρισμού με λιγότερη υποστροφή σε οριακές συνθήκες. Ως πρόσθετη βελτίωση, η απόκριση του αυτόματου τιμονιού είναι ακριβέστερη και πιο αποτελεσματική.

Ζάντες 22 ιντσών με ελαστικά υψηλών επιδόσεων

Τα RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής με στάνταρ τις 10άκτινες ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών με ελαστικά 273/35. Για ακόμη πιο σπορ εμφάνιση, διατίθενται ζάντες ελαφριού κράματος 22 ιντσών – παράλληλα με τις στάνταρ ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών – σε γυαλιστερό μεταλλικό μαύρο, ματ γκρι, μαύρο ματ ή ματ σε χρυσαφί νεοδύμιο. Εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η σχεδίαση 5-Y των ακτίνων βελτιώνει την ψύξη των φρένων. Κάθε νέος τροχός ελαφριού κράματος είναι περίπου πέντε κιλά ελαφρύτερος από τον στάνταρ τροχό αλουμινίου 22 ιντσών που υπάρχει στα τωρινά RS 6 Avant ή RS 7 Sportback – κάτι που σημαίνει μία μείωση βάρους κατά 20 κιλά για τις μη αναρτημένες μάζες βελτιώνοντας τα οδικά χαρακτηριστικά.

Τα νέα ελαστικά υψηλών επιδόσεων Continental "Sport Contact 7" 285/30, τα οποία τοποθετούνται στους νέους ελαφρούς τροχούς, παίζουν βασικό ρόλο στη μείωση του βάρους. Τα ελαστικά προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα και μειώνουν την υποστροφή στην οδήγηση κοντά στο όριο, έτσι ώστε να υπάρχει συνολικά πιο ακριβής χειρισμός για όλες τις συνθήκες. Επιπλέον, η απόσταση ακινητοποίησης από τα 100km/h είναι έως και δύο μέτρα μικρότερη.

Το σύστημα ελέγχου πλαισίου Audi drive select προσφέρει στον οδηγό μία επιλογή ανάμεσα σε έξι προφίλ: τα efficiency, comfort, auto, dynamic, καθώς και τα δύο RS εξατομικευμένα, τα RS1 και RS2. Η εμπειρία που προσφέρουν τα προφίλ οδήγησης στις εκδόσεις performance είναι πολύ πιο μοναδική. Για παράδειγμα, η λειτουργία coasting ενεργοποιείται πλέον αυτόματα μόνο στο προφίλ efficiency, κάτι που σημαίνει ότι σε ταχύτητες έως 160 km/h, απενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης σε συνθήκες μειωμένου φορτίου δίχως να υπάρχει κατανάλωση καυσίμου ή αντίσταση κίνησης (από τον κινητήρα). Επιπλέον, η αναπροσαρμογή στο λογισμικό της μονάδας ελέγχου κινητήρα κάνει πιο έντονη τη λειτουργία S mode του κιβωτίου, όταν είναι επιλεγμένο το προφίλ dynamic ή η λειτουργία οδήγησης S. Η επίσης νέα χαρτογράφηση του λογισμικού της μονάδας ελέγχου της μετάδοσης προσφέρει ταχύτερους χρόνους αλλαγής των σχέσεων και μια αισθητή διαφοροποίηση μεταξύ των προγραμμάτων οδήγησης.

Το πακέτο RS Dynamic στο βασικό εξοπλισμό

Το RS Dynamic Package περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων RS performance και RS 7 performance. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την αύξηση της τελικής ταχύτητας στα 280 km/h, το σύστημα δυναμικού ελέγχου τετραδιεύθυνσης (η ειδική ενημέρωση του λογισμικού RS βοηθά τον οδηγό με ενεργές διορθώσεις διεύθυνσης στον εμπρός και πίσω άξονα) και το σπορ διαφορικό quattro στον πίσω άξονα.

Το πακέτο RS Dynamics Plus διατίθεται προαιρετικά, το οποίο επιπρόσθετα του πακέτου RS Dynamics, αυξάνει την τελική ταχύτητα στα 305 km/h και περιλαμβάνει κεραμικά δισκόφρενα RS. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν τις δαγκάνες σε γκρι, κόκκινο ή μπλε χρώμα, ενώ οι δίσκοι έχουν διαστάσεις 440 mm (μπροστά) και 370 mm (πίσω). Τα κεραμικά δισκόφρενα RS ζυγίζουν περίπου 34 κιλά λιγότερα από το αντίστοιχο συμβατικό σύστημα με τους χαλύβδινους δίσκους.



Νέα χρώματα αμαξώματος και αισθητικά πακέτα

Τα νέα RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance είναι διαθέσιμα σε συνολικά 16 χρώματα αμαξώματος – για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται το μεταλλικό και ματ Ascari Blue και το ματ Dew Silver. Οι εκδόσεις performance ξεχωρίζουν από τα στάνταρ εξωτερικά στοιχεία RS σε ματ γκρι, όπως είναι οι εξωτερικοί καθρέπτες, το εμπρός σπόιλερ, τα μπροστινά flaps, τα μαρσπιέ, οι ράγες οροφής και το περίγραμμα στα παράθυρα και στον πίσω διαχύτη. Ένα ματ carbon/black πακέτο είναι επίσης μια επιλογή στην οποία οι ράγες οροφής και το περίγραμμα των παραθύρων είναι μαύρα. Τα δαχτυλίδια Audi και η ονομασία του μοντέλου είναι διαθέσιμα σε χρώμιο ή μαύρο.

Νέα στοιχεία και χαρακτηριστικά στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, στα γνώριμα πακέτα RS design σε γκρι και κόκκινο πλέον προστίθεται το μπλε χρώμα. Η στεφάνη του τιμονιού σε μαύρο Alcantra έχει μπλε ραφές Mercato, ενώ τα πατάκια, τα πλαϊνά της κεντρικής κονσόλας και ο επιλογέας ταχυτήτων διαθέτουν επίσης μπλε ραφές που δημιουργούν μία όμορφη αντίθεση. Οι ζώνες ασφαλείας έχουν το χρώμα ocean blue με τα διακοσμητικά ένθετα να έχουν την όψη ανθρακονημάτων με προαιρετικές μπλε πινελιές. Ο επιλογέας και τα πλαϊνά της κεντρικής κονσόλας είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες Dinamica, οι οποίες αποτελούνται από περίπου 45% ανακυκλωμένες ίνες PET. Τα σπορ καθίσματα διαθέτουν υψηλής ποιότητας διάτρητη δερμάτινη επένδυση Valcona με ραφές ραφής σε μοτίβο κυψέλης και σε χρώμα μπλε Mercato. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι τα LED εισόδου στις μπροστινές πόρτες που προβάλλουν στο έδαφος την επιγραφή "RS performance".

Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν τα πακέτα RS στις τρεις διαθέσιμες χρωματικές εκδοχές με προαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως τα διακοσμητικά ένθετα, τα υποβραχιόνια πόρτας και το κεντρικό υποβραχιόνιο από μικροΐνες Dinamica. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της έκδοσης εξοπλισμού είναι ο κεντρικός πίνακας καθισμάτων σε γκρι, κόκκινο ή μπλε, ενώ το χρώμα που θα επιλέξει ο πελάτης φαίνεται μέσα από τα διάτρητα σπορ καθίσματα και τις πλάτες των καθισμάτων που διαθέτουν ανάγλυφο RS στα αντίστοιχα χρώματα.

Οι στάνταρ οθόνες 12,3’’ του Audi virtual cockpit plus προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης μιας ένδειξης αλλαγής ταχυτήτων που αναβοσβήνει στη manual λειτουργία του κιβωτίου, με την ένδειξη για τις σ.α.λ. να αλλάζει από πράσινο σε κίτρινο και κόκκινο, όπως στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, υποδεικνύοντας τη βέλτιστη αλλαγή σχέσεων. Επιπλέον, το Launch Control, το οποίο αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες επιτάχυνσης των RS 6 Avant performance* και των RS 7 Sportback performance *, διασφαλίζει την ιδανική επιτάχυνση από στάση.

Από το RS 6 Avant plus μέχρι σήμερα

Τα RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance της γενιάς C8 συνεχίζουν τη μακροχρόνια σπορ παράδοση που έχει η Audi στις εκδόσεις plus και performance. Όλα ξεκίνησαν με το RS 6 Avant plus της γενιάς C5. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η γενιά το 2004, η quattro GmbH (τώρα Audi Sport GmbH) λάνσαρε μια ειδική περιορισμένη σειρά 999 μονάδων με μια αναβάθμιση ισχύος του κινητήρα κατά 30 PS (στα 480 PS) και ήταν το πρώτο Audi που επίσημα ξεπερνούσε τα 250 km/h. Η Audi Sport χάρισε στο RS 6 plus μία τελική στα 280 km/h, καθιστώντας το ταχύτερο sport wagon. Δίχως τα δεσμά του περιοριστή από τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα, η τελική ταχύτητα ξεπερνούσε τα 300 km/h.

Η έκδοση plus της γενιάς C6 βγήκε στην αγορά το 2008 και περιορίστηκε στις 500 μονάδες. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, δεν υπήρχε καμία αύξηση της ισχύος με τον V10 να διατηρεί την ισχύ των 580 PS. Ωστόσο, η Audi είχε περιορίσει την τελική ταχύτητα των ειδικών Avant και Sedan στα 303 km/h. Το μόνο ταχύτερο όχημα εκείνη την εποχή ήταν το R8.

Στη γενιά C7, το "plus" μετασχηματίστηκε σε "performance" – τα Audi RS 6 Avant και RS 7 Sportback performance κύλισαν από τη γραμμή παραγωγής το 2016, με έναν ελαφρώς αναβαθμισμένο κινητήρα, η ισχύς του οποίου αυξήθηκε στους 605 PS, 45 PS περισσότερους από ό,τι στο βασικό μοντέλο. Η λειτουργία overboost αυξήθηκε στα 750 Nm στο πρόγραμμα οδήγησης "dynamic" και ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό, η ταχύτητα περιορίστηκε στα 250, 280 ή 305 km/h.

Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές των εκπομπών ρύπων** των μοντέλων που αναφέρονται ανωτέρω:

Audi RS 6 Avant performance

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 12,7 - 12,3 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 289 - 280 (WLTP)

Μόνο οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το WLTP και όχι σύμφωνα με το NEFZ για αυτό το μοντέλο. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 στην αυτονομία

εξαρτώνται από τις επιλεγμένες προδιαγραφές του οχήματος.

Audi RS 7 Sportback performance

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 12,5 - 12,1 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 284 - 275 (WLTP)

Μόνο οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το WLTP και όχι σύμφωνα με το NEFZ για αυτό το μοντέλο. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 στην αυτονομία εξαρτώνται από τις επιλεγμένες προδιαγραφές του οχήματος.

Τα Audi RS 6 Avant performance και RS 7 Sportback performance θα παραχθούν σε περιορισμένο αριθμό αυτοκίνητων. Τα αυτοκίνητα θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2023.