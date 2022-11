Επίσημο: Τέλος ο Μπινότο από την Ferrari!

Οι φήμες και τα σενάρια των τελευταίων ημερών έγιναν πραγματικότητα. Με επίσημη δήλωσή του, ο Ματία Μπινότο ενημέρωσε πως παραιτείται και έτσι αποχωρεί από την Ferrari, αφήνοντας κενή την θέση του... ηγέτη της ομάδας.

«Αποφάσισα να ολοκληρώσω την συνεργασία μου με την Ferrari. Φεύγω από μία εταιρία που αγαπώ, μία εταιρία που υπηρέτησα για 28 χρόνια, με την βεβαιότητα ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αφήνω μία ενωμένη ομάδα, που ωριμάζει συνεχώς. Μία δυνατή ομάδα που είναι έτοιμη - είμαι σίγουρος - να πετύχει τα καλύτερα στο μέλλον. Είναι μία δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι είναι και η σωστή», ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Μπινότο.

Τώρα μένει να φανεί ποιος θα πάρει την θέση του. Στο εξωτερικό αναφέρεται ότι ίσως αναλάβει προσωρινά ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, ενώ ακούγεται και το όνομα του Φρεντερίκ Βασέρ της Alfa Romeo.



BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG