The Car of the Year: Αυτοί είναι οι επτά φιναλίστ για τον τίτλο

Σε ζωντανή μετάδοση προβλήθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του Car of the Year 2023.

Ο πλέον έγκριτος θεσμός στο χώρο της αυτοκίνησης, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία συνεργασίας με το Σαλόνι της Γενεύης, «μετακόμισε» στις Βρυξέλλες και στη βελγική έκθεση, απ’ όπου ανακοινώθηκε ζωντανά η επτάδα των φετινών διεκδικητών του τίτλου.

Συνολικά 27 αυτοκίνητα μπήκαν στη διαδικασία της φετινής αναμέτρησης με επτά από αυτά να παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση, διεκδικώντας των 60ο τίτλο του θεσμού.

Εξήντα ένας Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από 23 χώρες αξιολόγησαν τα υποψήφια μοντέλα, ανάμεσά τους και οι 4ΤΡΟΧΟΙ, που διατηρούν σταθερά δικαίωμα ψήφου στο θεσμό από το 1982, αρχικά με τον Κώστα Καββαθά και τους Στράτη Χατζηπαναγιώτου και Ελένη Ξενάκη στην πορεία.

The Car Of The Year 2023: Οι 7 φιναλίστ

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

Οι επτά διεκδικητές θα παραμείνουν σε διαδικασία επιπλέον αξιολόγησης έως και τις 12 Ιανουαρίου, με τον νικητή να ανακοινώνεται και πάλι ζωντανά από το Βέλγιο στις 13 Ιανουαρίου, ταυτόχρονα με το άνοιγμα του Σαλονιού των Βρυξελλών.

Πηγή: 4troxoi.gr