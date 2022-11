Επίσημο: Στη Williams τη νέα σεζόν ο Λόγκαν Σάρτζεντ

Έκλεισε και επίσημα το grid της νέας σεζόν στη Formula 1, με τη Williams, που ήταν η μόνη ομάδα που είχε ακόμη ανοιχτή θέση, να ανακοινώνει πως ο Λόγκαν Σάρτζεντ είναι ο νέος οδηγός της ομάδας. O 21χρονος Αμερικάνος οδηγός πήγε στους Βρετανούς ως αντικαταστάτης του Νικολάς Λατίφι, ενώ ο Άλεξ Άλμπον παραμένει κανονικά στην ομάδα.

Τη σεζόν που τελείωσε ο Σάρτζεντ έτρεχε στη Formula 2 με την Carlin και τερμάτισε στην 4η θέση του πρωταθλήματος με 148 πόντους, ενώ το πρωτάθλημα της F2 κατέκτησε ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς με την MP Motorsport.

