«Πλημμύρισε» το grid για τον Φέτελ: Το τρομερό αντίο στον Γερμανό

Με ένα άσπρο μπλουζάκι που έγραφε Danke Seb (ευχαριστούμε Σεμπ) και το ιστορικό γονάτισμα μπροστά στη Red Bull του ο Φέτελ βγήκε να τρέξει για τελευταία φορά στην πίστα του Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ήταν μόνος. Μαζί με τον Γερμανό έτρεξαν όλοι οι μηχανικοί, το προσωπικό όλων των ομάδων οι φωτογράφοι και οι οδηγοί σε μία τρομερή χειρονομία για έναν εκ των πιο αγαπητών ανθρώπων στο Grid. Μάλιστα σε όλο αυτό ήταν και ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι.



This is not a track invasion. It's a Sebastian Vettel takeover.



Tonight, with our friends and colleagues from up and down the #F1 paddock, we #RunWithSeb.



Tomorrow, for the final time, we race with a legend adored throughout the sport.



It's going to be emotional. #DankeSeb pic.twitter.com/RCvnM4864J