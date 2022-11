Το grid του 2023 και τα σενάρια για τη Williams

Η Haas ανακοίνωσε την Πέμπτη το τέλος της συνεργασίας της με τον Μικ Σουμάχερ. Μάλιστα η αμερικάνικη ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του Γερμανού στο πρόσωπο του Νίκο Χούλκεμπεργκ που επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στην F1.

Έτσι η εννέα από τις δέκα ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ του για το 2023, με την μοναδική ομάδα που ψάχνει πιλότο να είναι η Williams. Δίπλα στον Άλεξ Άλμπον είναι πιθανό να καθίσει ένας εκ τον Ρικιάρντο ή Σουμάχερ που αποχώρησαν από της McLaren και Haas αντίστοιχα.

Δείτε το grid του 2023:

The 2023 grid is almost complete #F1 pic.twitter.com/teKHtj9axe