The Return of the King(s): η «επίμονη» Μερσέντες πήρε τεράστιο 1-2 στην Βραζιλία με τον Τζορτζ Ράσελ να σημειώνει την πρώτη νίκη της καριέρας του και τον Λιούις Χάμιλτον να κλειδώνει τον θρίαμβο. Στο 3-4 η Φεράρι με Σάινθ-Λεκλέρκ.

Θα υπήρχε η εξής αλληλουχία κινήσεων, αν μας έλεγε κάτι τέτοιο στην αρχή της σεζόν: 1) Θα κουνούσαμε συγκαταβατικά το κεφάλι, 2) Θα του λέγαμε κάτι ενθαρρυντικό, όπως «Άσε μας κουκλίτσε μας», 3) Θα βγάζαμε διακριτικά το κινητό μας και θα καλούσαμε την Άμεση Βοήθεια, 4) Θα τον βοηθούσαμε να επιβιβαστεί στο όχημα, αφού πρώτα του δέναμε το πουκάμισο που κουμπώνει πίσω και 5) Θα τον αποχαιρετούσαμε κουνώντας του εγκάρδια το χέρι. Παράλογο; Το ακριβώς αντίθετο: ένας τύπος στα μέσα Μαρτίου μας είχε μόλις πει πως η Μερσέντες όχι απλά θα κάνει νίκη μέσα στο 2022, αλλά θα τερματίσει σε ένα grand prix με το απόλυτο (1-2 και ταχύτερος γύρος). Ρε παιδιά, σοβαροί να είμαστε... Ατυχώς για τους ανταγωνιστές των Ασημένιων Βελών, ο Τότο Βολφ και η παρέα του δεν αστειεύονται: χάρη σε ένα εκπληκτικό αγωνιστικό ντεμαράζ η Μερσέντες κατάφερε να μετατρέψει το κάρο των πρώτων μηνών σε... πύραυλο, φτάνοντας σε ένα παντελώς απροσδόκητο 1-2 στο Ιντερλάγκος. O poleman, μετά το sprint race, Ράσελ ήταν αψεγάδιαστος από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα, δεν πτοήθηκε ούτε από τα δύο Αυτοκίνητα Ασφαλείας που βγήκαν στην πίστα ούτε από την όποια, ψυχολογική και αγωνιστική, πίεση του άσκησε στο τέλος ο Λιούις Χάμιλτον και πήρε μια πανάξια νίκη που επιβεβαίωσε πως είναι ένας εν δυνάμει πρωταθλητής. Από κοντά, σε απόδοση, και ο αειθαλής Χάμιλτον: ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν πτοήθηκε από την σύγκρουση με τον Φερστάπεν στην αρχή (ξεκάθαρη η ευθύνη του Μαξ, σωστή η ποινή των 5 δευτερολέπτων), έβαλε κάτω το κεφάλι και με πολύ σωστή στρατηγική έφτασε στη δεύτερη θέση, κλειδώνοντας το ασημί 1-2. Ήταν το πρώτο μετά από μία γεμάτη διετία (Ίμολα 2020). Περισσότερα σε λίγο...