Η Nissan ιδρύει νέα εταιρεία υπηρεσιών κινητικότητας στην Κίνα

Η Nissan (China) Investment Co., Ltd. (NCIC) ανακοίνωσε την ίδρυση της Nissan Mobility Service Co., Ltd., μιας αποκλειστικής εταιρείας υπηρεσιών κινητικότητας, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της στην Κίνα.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε στην 5η έκθεση China International Import Export (CIIE) που άνοιξε τις πύλες της στις 5 Νοεμβρίου , στην Σαγκάη. Η νέα εταιρεία, με έδρα το Suzhou, θα δεσμευτεί να επενδύσει σε υπηρεσίες κινητικότητας και να αναπτύξει υπηρεσίες robotaxi. Σε συνεργασία με το Suzhou High- Speed Rail New Town, θα υποστηρίξει έξυπνες πρωτοβουλίες μεταφορών στη χώρα. “Η εισαγωγή μελλοντικής τεχνολογίας, λύσεων κινητικότητας και προϊόντων που εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας στην Κίνα, αποτελούν σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Nissan στην Κίνα”, δήλωσε ο Shohei Yamazaki, ανώτερος αντιπρόεδρος της Nissan Motor Co., Ltd. και πρόεδρος της NCIC. “Η νέα εταιρεία αντιπροσωπεύει ένα ακόμη ορόσημο της σχεδόν 50χρονης ανάπτυξης της Nissan στην Κίνα και μια νέα δέσμευση στην αγορά.” Η Nissan διαθέτει ισχυρό έρεισμα στην ηλεκτροκίνηση για υπηρεσίες κινητικότητας, γεγονός που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας στην Κίνα. Η Nissan είναι από τους πρώτους διεθνείς κατασκευαστές OEM που ίδρυσαν μια αποκλειστική εταιρεία robotaxi στην Κίνα. Ο Zhiyao Liang, ανώτερος αξιωματούχος από την περιοχή Xiangcheng, στην πόλη Suzhou, δήλωσε: «Ως μία από τις πρώτες παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες που εισήλθαν στην κινεζική αγορά, η Nissan συμμετείχε στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας. Εισάγει συνεχώς προηγμένες τεχνολογίες και προϊόντα για να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της αγοράς από το 1973. Ως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, της αυτόνομης οδήγησης, της συνδεσιμότητας και των υπηρεσιών κινητικότητας, με πλούσια τεχνολογική εξειδίκευση και ισχυρή εταιρική παρουσία, η Nissan αναδεικνύει για άλλη μια φορά συναρπαστικά νέα προϊόντα που θα διαμορφώσουν νέες τάσεις για τον κλάδο. Η WeRide, μια κορυφαία, παγκόσμια εταιρεία υπηρεσιών αυτόνομης οδήγησης και κινητικότητας που αναπτύσσει τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 και έχει επιτυχημένη ιστορία υπηρεσιών κινητικότητας στο Guangzhou, θα παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στο εγχείρημα του Suzhou. Ο Li Zhang, COO της WeRide δήλωσε: “Η WeRide θα συμμετάσχει εκτενώς και θα υποστηρίξει πλήρως την Έρευνα & Ανάπτυξη, τις δοκιμές και τη λειτουργία του στόλου ρομποταξί της Nissan Mobility Service, ιδιαίτερα στις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Η WeRide βάζει πάντα την ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητά μας και θα συνεργαστεί με τη Nissan για να παρέχει ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές και άνετες εμπειρίες αυτόνομης οδήγησης στους κατοίκους του Suzhou και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής με καινοτόμες τεχνολογίες.” Η 5η CIIE θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου, στο Εθνικό Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο της Σαγκάης, με το περίπτερο της Nissan να βρίσκεται στο Hall 2.1. Η Nissan θα παρουσιάσει τα τελευταία της επιτεύγματα και πρακτικές στον τομέα της βιωσιμότητας, καθώς και την καινοτομία της που στοχεύει στην παροχή ιαφοροποιημένων λύσεων κινητικότητας για εκείνο το αγοραστικό κοινό της Κίνας που αναζητά βιώσιμες επιλογές μετακίνησης.