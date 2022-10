Moto GP Μαλαισίας: Νικητής ο Μπανάια - ο πρωταθλητής θα κριθεί στη Βαλένθια

Ο προτελευταίος αγώνας της σεζόν στη Μαλαισία για το Moto GP ήταν αρκετά συναρπαστικός, με τον Πέκο Μπανάια να κατακτά στο τέλος την πρώτη θέση. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati κέρδισε δύσκολα, καθώς έδωσε μάχη στους τελευταίους γύρους με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Ducati, που κατέκτησε τελικά τη δεύτερη θέση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha τερμάτισε στην 3η θέση και ο τίτλος θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθιας.

Ο Ιταλός κατάφερε να κάνει πολύ καλή εκκίνηση και από την 9η θέση βρέθηκε στη 2η, όπως και ο Κουαρταραρό, που σκαρφάλωσε από την 12η στην 5η.

Στους τελευταίους γύρους ο Μπαστιανίνι προσπέρασε τον Μπανάια και πήρε την πρώτη θέση, αλλά για λίγο καθώς ο έτερος Ιταλός, ανέβασε ρυθμό και τον πέρασε και έτσι ο Μπανάια πήρε και πάλι την πρωτοπορία του αγώνα. Πιο πίσω ο Κουαρταραρό αγωνιζόταν με σπασμένο δάχτυλο (από χθεσινή πτώση), κράτησε όμως μέχρι το τέλος και ανέβηκε στο βάθρο που ήταν και ο στόχος του.

Ο Μάρκο Μπεζέκι πήρε την 4η θέση, 5ος ο Άλεξ Ρινς, με τον Τζακ Μίλερ στην 6η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 20ή. Ο Μαρκ Μαρκέθ ήταν 7ος και ακολούθησαν οι Μπραντ Μπίντερ, Ζοάν Ζαρκό και Φράνκι Μορμπιντέλι.

Just two remain! ⚔️



It's advantage @PeccoBagnaia as we head to #TheDecider at the #ValenciaGP 🏁#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/2q95KHxmLJ