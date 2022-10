MotoGP: Μεγάλη νίκη του Ρινς στην Αυστραλία

O 26χρονος Ισπανός αναβάτης, παρότι ξεκίνησε από τη 10η θέση στη σχάρα εκκίνησης έγινε ο έβδομος φετινός διαφορετικός νικητής φετινός νικητής, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη στον 18ο γύρο του φετινού MotoGP στην Αυστραλία.

Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα με ανατροπές, όπου έγινε μεγάλη μάχη μέχρι τον τελευταίο γύρο, ο Ρινς κατάφερε να αφήσει πίσω του τον 8 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ (Honda), όπως και τον διεκδικητή του φετινού πρωταθλήματος Φραντσέσκο Μπανάια (Ducati).

Ο τελευταίος πάντως ήταν ο μεγάλος κερδισμένος, με δεδομένη την εγκατάλειψη του Φάμπιο Κουαρταρό της Yamaha, καθώς πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, παίρνοντας "κεφάλι" 14 βαθμών από τον Γάλλο.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους διεκδικητές του τίτλου, ο Αλέις Εσπαργκάρο (Aprillia) παρότι ξεκίνησε δυναμικά, αρκέστηκε στην 9η θέση, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι αν και μπήκε στον αγώνα από τη 18η θέση, τελικά τερμάτισε 5ος και κράτησε "ζωντανές" τις ελπίδες του.

Στον αντίποδα οριστικά εκτός μάχης βρέθηκε ο Τζακ Μίλερ, καθώς ο Άλεξ Μάρκεθ (αδερφός του Μαρκ) έχασε τα φρένα του στην τέταρτη στροφή του ένατου γύρισε κι εμβόλισε τον Αυστραλόι, με αποτέλεσμα να τελειώσει άδοξα ο αγώνας και των δύο.

Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία:

A big one between @simonecorsi and @Jorge_Navarro9 💥



And shortly after @TonyArbolino is out of contention at T8 ⚠️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/D53yvJtrZi