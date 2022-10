Θλίψη στο χώρο της μοτοσυκλέτας: Πέθανε ο 22χρονος Βίκτορ Στίμαν

Ο Βίκτορ Στίμαν είχε ατύχημα το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια αγώνα στα Supersport300, στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας , το οποίο τελικά του στοίχισε τη ζωή.

Ο Ολλανδός αναβάτης συγκρούστηκε με τον Χοσέ Λουίς Πέρεζ Γκονζάλες, στη 14η στροφή της πίστας, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μετά τη σύγκρουση διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και έπειτα από τέσσερις μέρες, υπέκυψε στα τραύματά του.

You’ll never be forgotten. You’ll be forever in our hearts.



Victor Steeman, #AlwaysOurVictor 💚 pic.twitter.com/ByqYX9rGn0