Εγκληματικό: Ο Γκασλί πέρασε... ξυστά από τον γερανό που βγήκε στην πίστα για ν' απομακρύνει μονοθέσια! (vid)

Απλά τρομακτικό: έναν γύρο μετά την επεισοδιακή εκκίνηση του grand prix της Ιαπωνίας που έγινε υπό βροχή- και με τους Σάινθ και Άλμπον να έχουν ήδη εγκαταλείψει- οι άνθρωποι της πίστας υπέπεσαν σ' ένα λάθος εγκληματικών διαστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι πιλότοι κινούνταν ακόμα με τα μονοθέσιά τους στην πίστα, ένας γερανός βγήκε σ' αυτήν για να μαζέψει το αυτοκίνητο είτε του Σάινθ είτε του Άλμπον (που είχαν εγκαταλείψει στον εναρκτήριο γύρο).

Το ακόμα χειρότερο; Κινούνταν μέσα στην αγωνιστική γραμμή, με αποτέλεσμα ο Πιέρ Γκασλί να περάσει δίπλα από αυτό στην προσπάθειά του να γυρίσει στα πιτ!

Όπως ήταν απολύτως λογικό ο Γάλλος πιλότος «εξερράγη», καθώς άπαντες θυμόμαστε τι είχε γίνει το 2014 στην ίδια πίστα, με τον άτυχο Ζιλ Μπιανκί που χτύπησε σ' ένα τέτοιο όχημα, χάνοντας μετά από λίγους μήνες την ζωή του.

Δείτε παρακάτω το αδιανόητο, πραγματικά, συμβάν και τα απολύτως δικαιολογημένα νεύρα του Γκασλί έπειτα:

Wow... Pierre Gasly is right. :'(



What the hell FIA? #SuzukaGp @F1 pic.twitter.com/bStPGwZlN5