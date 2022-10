Με Φερστάπεν στην Pole position επιστρέφει το Grand Prix στη Σουζούκα

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την pole position, με χρόνο 1:29.304 στις δοκιμές της Σουζούκα, όντας μόλις δέκα χιλιοστά ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρ, της Φερράρι.

Ο τελευταίος θα ξεκινήσει στη δεύτερη θέση, ενώ στην 3η και 4η θέση θα ξεκινήσουν οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ, αντίστοιχα.

Ο αγώνας διεξήχθη σε στεγνή πίστα, και στον τρίτο γύρο των δοκιμών έγινε η μεγάλη μάχη για την pole position. Ο Φερστάπεν, να σημειώσουμε ότι κινδυνεύει με τιμωρία, καθώς την ώρα που προσπαθούσε να θερμάνει τα ελαστικά και ήταν σε αργή κίνηση, ο Νόρις ερχόταν με υψηλή ταχύτητα και χρειάστηκε να βγει στο γρασίδι για να τον αποφύγει.

Ο αγώνας στη Σουζούκα επιστρέφει μετά από τρία χρόνια και θα ξεκινήσει την Κυριακή, στις 8:00 π.μ. ώρα Ελλάδας.

H κατάταξη:

Max prevails in the closest qualifying of the season! Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H

MAX: "It was pretty incredible to drive here again, especially in qualifying on low fuel. These cars really come alive in the first sector! Very happy to be on pole, but in general just super happy to be back here!"#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/HBEtVxMlAc