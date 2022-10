Επίσημο: Η Alpine ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Γκασλί! (pics)

Από το απόγευμα της Παρασκευής κυκλοφόρησε η φήμη για την συμφωνία των δύο πλευρών, ωστόσο πλέον είναι και επίσημη η μετακίνηση του Πιέρ Γκασλί από την Alpha Tauri στην Alpine, ενόψει της νέας σεζόν στην Formula 1.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Γκασλί μέσω των Social Media, με τον 26χρονο οδηγό να μην κρύβει την ικανοποίησή του, για το πολυετές συμβόλαιο που υπέγραψε.

Η Alpine το 2023 θα στηριχθεί σε γαλλικό δίδυμο, αφού team mate του Γκασλί θα είναι ο Εστεμπάν Οκόν, που θα συνεχίσει την πορεία του στη γαλλική ομάδα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα ενταχθώ στην Alpine με πολυετές συμβόλαιο και μαζί θα ανέβουμε στην κορυφή», ανέφερε στο πρώτο του μήνυμα ο Πιέρ Γκασλί.

A new chapter will start in 2023 with @AlpineF1Team



I am extremely excited to join the team on a multi-year deal and work our way to the top together. pic.twitter.com/BtkTDOJ0hA