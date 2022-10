Νέο Audi R8 Coupé V10 GT RWD: Κορυφαίες επιδόσεις στην πιο αγνή μορφή οδήγησης

Δώδεκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του πρώτου Audi R8 GT, η Audi Sport GmbH λανσάρει τη δεύτερη έκδοση αυτού του κορυφαίου σούπερ σπορ αυτοκινήτου, του νέου Audi R8 Coupé V10 GT RWD.

Η απόδοση του ατμοσφαιρικού κινητήρα V10 των 5,2 λίτρων αυξάνεται στα 456 kW (620 PS) (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km **: 15,0 - 14,9 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 341 - 339 (WLTP), δημιουργώντας τον πιο ισχυρό κινητήρα σε πισωκίνητο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Ένα νέο κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτη για ταχύτερες αλλαγές και το νέο πρόγραμμα οδήγησης Torque Rear, παρέχουν στον οδηγό τη δυνατότητα να επιλέξει το επίπεδο εμπλοκής του ESC. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον πιο ακριβή έλεγχο της υπερστροφής από τον οδηγό. Η μετάδοση της ροπής στον πίσω άξονα σε επτά στάδια, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός διακόπτη ελέγχου που είναι τοποθετημένος στο τιμόνι. Το νέο R8 GT* είναι περιορισμένης παραγωγής και θα κατασκευαστεί σε μόλις 333 μονάδες για τις αγορές όλου του κόσμου.

Διαθέτει νέα και αποκλειστικά χαρακτηριστικά στο αμάξωμα και το σαλόνι, τα οποία αποτίνουν φόρο τιμής στην πρώτη γενιά του R8 GT. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ένδειξη με τον αύξοντα αριθμό του μοντέλου, ειδικές ζάντες ελαφρού κράματος και ένα σαλόνι με επενδύσεις σε συνδυασμό μαύρου και κόκκινου. Το νέο Audi R8 Coupé V10 GT RWD* θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2023.

Το R8 GT αποχαιρετά τον κινητήρα V10

Σε σύγκριση με το R8 V10 Performance RWD με 570 PS (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 12,9 NEDC· 12,9 – 12,5 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 295 – 294 (NEDC), 293 – 284 (WLTP), το οποίο αποτελεί τη βάση για τη δεύτερη έκδοση του R8 GT, η Audi Sport GmbH αυξάνει τις επιδόσεις του ειδικού αυτού μοντέλου προκειμένου να το φέρει στο ίδιο επίπεδο με την έκδοση quattro. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς από τον V10 κινητήρα των 5,2 λίτρων φθάνει τους 620 PS και 565 Nm ροπής, διαθέσιμα από τις 6.400 έως τις 7.000 rpm (μέγιστο: 8.700 rpm). Ως αποτέλεσμα, το νέο R8 GT* (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km **: 15,0 - 14,9 (WLTP) ; συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 341 - 339 (WLTP), επιταχύνει στα 100 km/h από στάση σε 3,4 δευτερόλεπτα, φθάνει τα 200 km/h από στάση σε 10,1 δευτερόλεπτα και η τελική του ταχύτητα είναι στα 320 km/h.

Μία ακόμα σημαντική αναβάθμιση αφορά το νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων με ακόμα πιο γρήγορους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων. Χάρη στη διαφορετική τελική σχέση μετάδοσης το νέο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει ακόμα πιο εντυπωσιακές επιταχύνσεις σε όλη την κλίμακα των στροφών και σε κάθε ταχύτητα. Επιπλέον, υπάρχει ένα σχεδιαστικό στοιχείο αποκλειστικά για το R8 GT*, -η πολλαπλή εισαγωγής που είναι βαμμένη σε μαύρο χρώμα.

Νέο οδηγικό mode orque Rear Drive

Για πρώτη φορά, η Audi Sport GmbH, η οποία κατασκευάζει το νέο R8 GT* κατά κύριο λόγο στο χέρι στο Böllinger Höfe, προσφέρει τη νέα λειτουργία Torque Rear. Η ολίσθηση των τροχών του πίσω άξονα ελέγχεται μέσα από το σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης (ASR), το οποίο είναι τμήμα του ESC. Επτά χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας του συστήματος αποθηκεύονται στο ASR, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης και διατήρησης της πρόσφυσης. Το επίπεδο 1 επιτρέπει τη μικρή ολίσθηση των τροχών, ενώ το επίπεδο 7 επιτρέπει αρκετά μεγαλύτερα περιθώρια γλιστρήματος των πίσω τροχών. Το επιθυμητό επίπεδο ροπής που φθάνει στον πίσω άξονα μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από έναν περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου με βάση τις ικανότητές του, αλλά και τις συνθήκες του δρόμου. Ανάλογα με το πως εξελίσσεται η όλη διαδικασία της ολίσθησης, και λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από αισθητήρες για την ταχύτητα των τροχών, τη γωνία του τιμονιού, τη θέση του πεντάλ του γκαζιού και την επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο, η μονάδα ελέγχου του κινητήρα καθορίζει την ισχύ του κινητήρα που φθάνει στον πίσω άξονα και την ένταση της υπερστροφής που επιθυμεί ο οδηγός.

Less is more

Σε σύγκριση με το R8 Coupé V10 Performance RWD*, η Audi προχώρησε σε διάφορες αλλαγές που οδήγησαν σε μείωση του βάρος κατά περίπου 20 κιλά, φθάνοντας συνολικά τα 1.580 κιλά (χωρίς τον οδηγό). Οι αποκλειστικοί τροχοί 20 ιντσών και 10 ακτίνων, που μπορούν να συνδυαστούν με ελαστικά Michelin Sport Cup 2 υψηλών επιδόσεων (τα οποία είναι σχεδιασμένα τόσο για τον δρόμο όσο και για την πίστα), παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του βάρους. Επίσης, οι ελαφριοί σφυρήλατοι τροχοί βασίζονται σε αγωνιστικά μοντέλα της Audi. Το εξαιρετικά ισχυρό κεραμικό σύστημα πέδησης, που αποτελεί βασικό εξοπλισμό στο R8 GT*, εξοικονομεί επιπλέον βάρος. Παράλληλα, υπάρχουν μπάκετ καθίσματα ειδικά για το R8 και η σπορ ανάρτηση performance με την αντιστρεπτική ράβδο από CFRP. Η μπροστινή αντιστρεπτική ράβδος είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Σε συνδυασμό με δύο συνδέσμους από κόκκινο ανοδιωμένο αλουμίνιο (για προστασία από τη διάβρωση), μειώνεται το βάρος και βελτιώνεται το κράτημα στις στροφές. Προαιρετικά διατίθεται και coilover ανάρτηση, για ακόμα πιο σπορ χαρακτηριστικά οδήγησης στο R8 GT. H συγκεκριμένη ανάρτηση επιτρέπει την αυτόνομη ρύθμιση των επιπέδων συμπίεσης και εκτόνωσης αλλά και τη ρύθμιση του ύψους. Για να γίνει αυτό, οι πελάτες του R8 GT* μαζί με το αυτοκίνητο λαμβάνουν βιβλίο οδηγιών, αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνουν όλες τις ρυθμίσεις.

Εμφάνιση που αναδεικνύει το μοναδικό του status

Για να διαφοροποιηθεί το νέο Audi R8 V10 GT RWD* από τα υπόλοιπα μοντέλα, είναι εξοπλισμένο με κάποια αποκλειστικά για την έκδοση στοιχεία. Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αναγραφή του ονόματος R8 GT με μαύρο χρώμα στο πίσω μέρος. Επίσης, όλα τα άλλα σήματα είναι και αυτά βαμμένα σε μαύρο χρώμα. Σε συνδυασμό με το Carbon Aerokit, το οποίο είναι φτιαγμένο από γυαλιστερό πλαστικό και αναπτύχθηκε σε αεροδυναμική σήραγγα, έχουμε ένα πακέτο το οποίο προσφέρει υψηλότερη σταθερότητα και μεγαλύτερες ταχύτητες στις στροφές. Συνολικά, το Carbon Aerokit αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα: μπροστινό splitter, μικρά εμπρός φτερά, αεροδυναμικά skirts στο πλάι του αμαξώματος, ένα διαχύτη και μία μεγάλη αεροτομή εφοδιασμένη με ανάρτηση. Η αεροτομή αυτή εξασφαλίζει την καλύτερη αεροδυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και ανεβάζει την κάθετη δύναμη που ασκείται στον πίσω άξονα. Ακολουθώντας το στιλ του προκατόχου του, το νέο R8 GT* διατίθεται σε ματ χρώμα Suzuka Gray. Εναλλακτικά, υπάρχουν διαθέσιμα τα χρώματα Tangorot Metallic και Daytona Grey Metallic.

Στο εσωτερικό, η Audi Sport GmbH συνεχίζει τον φόρο τιμής της στο πρώτο R8 GT από το 2010. Στο σαλόνι κυριαρχεί ο συνδυασμός του μαύρου και του κόκκινου χρώματος. Από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι οι κόκκινες ζώνες οι οποίες ήταν διαθέσιμες μόνο στο R8 GT πριν από 12 χρόνια. Τα πατάκια και τα μπάκετ καθίσματα φέρουν επίσης την ένδειξη του ειδικού μοντέλου σε μαύρο και κόκκινο χρώμα. Ένα ακόμα αποκλειστικό χαρακτηριστικό είναι ότι στο R8 GT* υπάρχει η αρίθμηση της παραγωγής του μοντέλου, τοποθετημένη στη μέση του επιλογέα και ενσωματωμένη στην επένδυση από ανθρακονήματα.

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων** για τα μοντέλα που αναφέρθηκαν πιο πάνω:

Audi R8 Coupé V10 GT RWD

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 15.0 - 14.9 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 341 - 339 (WLTP)

Οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων είναι διαθέσιμες μόνο σύμφωνα με το WLTP και όχι σύμφωνα με το NEFZ για αυτό το όχημα. Οι πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων εξαρτώνται από τις επιλεγμένες προδιαγραφές του οχήματος.

Audi R8 Coupé V10 performance RWD

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 12.9 NEDC, 12,9 – 12,5 (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO 2 σε g/km: 295 – 294 (NEDC), 293 – 284 (WLTP)

Ο εξοπλισμός, τα δεδομένα και οι τιμές που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται στη σειρά μοντέλων που προσφέρεται στη Γερμανία. Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται τα λάθη και οι παραλείψεις.