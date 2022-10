Η απολύτως ριζοσπαστική Mercedes-Benz F 400 Carving (pics)

Πριν από περίπου 21 χρόνια η Mercedes-Benz παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το ερευνητικό όχημα Mercedes F 400 Carving.

Το αυτοκίνητο -που το Ariel Hipercar του μοιάζει κάπως- είχε αρκετά πειραματικά συστήματα, αλλά αυτό που τραβούσε την προσοχή ήταν η ενεργή προσαρμογή της γωνίας κάμπερ των τροχών. Το όχημα έμοιαζε να γέρνει -με τρόπο παρόμοιο με έναν αθλητή του σκι.

Ενεργή γωνία κάμπερ

Το καινοτόμο σύστημα αυξάνει τη γωνία κάμπερ των εξωτερικών τροχών έως και 20%, ανάλογα με την οδηγική κατάσταση. Σε συνδυασμό με εξελιγμένα ελαστικά, αυτό επιτρέπει τη μετάδοση 30% μεγαλύτερων πλευρικών δυνάμεων σε σχέση με μια ανάρτηση με σταθερή ρύθμιση κάμπερ και κλασικά ελαστικά.

Αυτό σημαίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην ενεργητική ασφάλεια, διότι όσο μεγαλύτερες είναι οι πλευρικές δυνάμεις των ελαστικών, τόσο καλύτερη είναι η επαφή των ελαστικών με το δρόμο και η σταθερότητα του οχήματος στις στροφές. Χάρη στον ενεργό έλεγχο κάμπερ, το ερευνητικό όχημα επιτυγχάνει μέγιστη πλευρική επιτάχυνση 1,28 g, ξεπερνώντας τις τιμές των σπορ αυτοκινήτων εκείνης της εποχής κατά περίπου 28%.

Τα καινοτόμα ελαστικά έχουν ασύμμετρη επιφάνεια επαφής. Όταν οι τροχοί που βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος της στροφής γέρνουν, το διθέσιο αυτοκίνητο πατάει στα εσωτερικά πέλματα των ελαστικών, τα οποία είναι ελαφρώς στρογγυλεμένα και των οποίων το προφίλ και το μείγμα είναι ειδικά σχεδιασμένα. Αντίθετα, όταν οδηγείς ευθεία, οι εξωτερικοί τομείς των ελαστικών είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα. Αυτοί οι τομείς διαθέτουν ένα δοκιμασμένο μοτίβο πέλματος για επιδόσεις σε υψηλές ταχύτητες και χαμηλό θόρυβο.

Με το F 400 Carving, οι μηχανικοί απέκτησαν επίσης εμπειρία στη χρήση νέων τύπων τεχνολογίας ανάρτησης. Εκτός από την υψηλότερη οδηγική σταθερότητα στις στροφές, η ενεργή ρύθμιση της γωνίας κάμπερ προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στην οδηγική ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν, για παράδειγμα, η γωνία κάμπερ των τροχών αυξηθεί σκόπιμα όταν υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης, οι υψηλότερες πλευρικές δυνάμεις μπορούν να υποβοηθήσουν διαρκώς την επίδραση του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Ευστάθειας ESP. Το F 400 Carving δείχνει πώς: σε έναν ελιγμό πέδησης έκτακτης ανάγκης, και οι τέσσερις τροχοί του ερευνητικού οχήματος μπορούν να αλλάξουν κάμπερ εν ριπή οφθαλμού, μειώνοντας την απόσταση πέδησης στα 100 km/h κατά πέντε μέτρα.

Drive by wire (before it was cool)

Η Mercedes-Benz παρουσίασε περαιτέρω καινοτομίες στην F 400 Carving πριν από 21 χρόνια. Το διθέσιο, για παράδειγμα, διαθέτει ένα σύστημα διεύθυνσης, πέδησης και ανάρτησης προσανατολισμένο στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει τιμόνι και φρένα με ηλεκτρικά εξαρτήματα αντί για μηχανικές συνδέσεις -οι μηχανικοί αποκάλεσαν αυτήν την ιδέα "drive by wire".

Οι μηχανικοί πειραματίστηκαν και με την ρύθμιση της ανάρτησης, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ενεργό υδροπνευματικό σύστημα στην τελευταία γενιά του Active Body Control (ABC), το οποίο προσαρμόζει τόσο την ανάρτηση όσο και την απόσβεση του οχήματος στην οδηγική κατάσταση με αστραπιαία ταχύτητα.

Και προβολείς Xenon

Με τους λαμπτήρες xenon, στους οποίους το φως διοχετεύεται στους προβολείς μέσω καλωδίων οπτικών ινών, οι ερευνητές της παρουσίασαν επίσης έναν εντελώς νέο τύπο τεχνολογίας φωτισμού στην F 400 Carving. Στις στροφές ενεργοποιούνται πρόσθετοι προβολείς που είναι τοποθετημένοι στα πλαϊνά. Τα φώτα λειτουργούν με βάση διόδους εκπομπής φωτός υψηλής απόδοσης, των οποίων το φως διαχέεται με τη βοήθεια πρισματικών ράβδων.

Για την τροφοδοσία όλων των εξαρτημάτων χρειάστηκε ένα ηλεκτρικό σύστημα 42 Volt. Τέλος, τα υλικά: το αμάξωμα του ερευνητικού οχήματος είναι κατασκευασμένο από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και το πλαίσιο ήταν χωροδικτύωμα από χάλυβα, αλουμίνιο και επίσης πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα.

Το 2001, η Mercedes-Benz F 400 Carving εμφανίστηκε σαν αγγελιοφόρος από ένα συναρπαστικό μέλλον. Εν τω μεταξύ, ορισμένα από τα πολυάριθμα καινοτόμα χαρακτηριστικά της έχουν ενσωματωθεί άμεσα ή σε τροποποιημένη μορφή σε μοντέλα της μάρκας και όχι μόνο.

Πηγή: topgeargreece.gr